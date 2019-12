HAK: Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti DC43 u mjestu Vagovina

Autor: Dr. K./dnevno

Prekinut je promet na državnoj cesti DC43 u mjestu Vagovina (između Čazme i Bjelovara), zbog prometne nesreće. Obilazak: Sišćani-Zdenčec.

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski. U Lici ponegdje ima magle.

Uz povoljne vremenske uvjete u prometu je i dalje svakodnevno veliki broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila upozoravamo da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja, pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine.

Podsjećamo vozače motornih vozila da na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla u razdoblju od 1. studenoga do 31. ožujka.

Autocesta A2 Zagreb-Macelj:

– 18./19., 19./20.12. od 20:00 do 05:00 sati bit će zatvorena autocesta A2 Zagreb-Macelj između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera, zbog radova u tunelima. Obilazak je državnom cestom DC1.

Autocesta A3 Bregana-Lipovac:

– zbog izgradnje rotora u Svetoj Nedelji zatvoren je čvor Sveta Nedelja. Promet je preusmjeren na čvor Bobovica, a iz smjera Zagreba na izlazni krak čvora Jankomir za Rakitje/Kerestinec.

Zagrebačka obilaznica – čvor Jankomir (A3):

– zona ispod zapadnog nadvožnjaka Jankomir, na glavnoj trasi autoceste A3 (u smjeru čvora Lučko i GP Bregana) – promet se u oba smjera vodi samo jednim trakom, uz ograničenje brzine od 80 km/h;

– zatvoren je izlazni krak na čvoru Jankomir iz smjera Krapine (s A2) prema gradu Zagrebu (Jankomiru) zbog čega je promet preusmjeren obilazno preko nadvožnjaka Rakitje.

DC1 brza cesta Solin-Klis Grlo:

– do 20.12.2019. zbog radova na istočnom kolniku državne ceste DC1, smjer Split – čvor Klis Grlo, vozi se uz privremenu regulaciju (vozi se pretjecajnim trakom).

Zbog uređenja kolnika i nogostupa u Ulici Hrvatske bratske zajednice (zapadni kolnik) na dijelu od Ul. grada Vukovara do Slavonske avenije u Zagrebu, vozit će se suženim kolnikom do subote, 21. 12. 2019. godine do 04:00 sata. Za vrijeme radova nije moguće koristiti parkiralište ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice.