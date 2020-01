HAK: Vozaći oprez! Snijeg, skliski kolnici te bura ometaju promet

Autor: Dr. K./dnevno

Za sve skupine vozila otvorena je državna cesta DC1 Karlovac-Slunj-Gračac-Knin-Split.

Slab snijeg povremeno pada u Lici, Gorskom kotaru, Slavoniji i središnjoj Hrvatskoj. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Moguća je poledica. U priobalju puše bura, povremeno sa olujnim udarima. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i na put ne kreću bez propisne zimske opreme.

Zbog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su:

– dionica autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak za ostale skupine je državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina-DC50 i DC27);

– dionica autoceste A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice (obilazak za ostale skupine vozila je starom cestom kroz Gorski kotar-DC3);

– Jadranska magistrala između Karlobaga i Svete Marije Magdalene (DC8);

– državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački;-

– Paški most.

Zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila) na:

– autocesti A7 čvor Draga-čvor Šmrika;

– Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Karlobaga;

– lokalnoj cesti LC 58107 Križišće-Kraljevica.

Zbog zimskih uvjeta, zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače poluprikolicama dok sva ostala vozila moraju imati obaveznu zimsku opremu na sljedećim cestama:

– DC42 u mjestu Poljanak;

– ŽC5169 Bjelopolje-Donji Lapac.

Dana 19.01.2020.godine u vremenu od 08:30 do 15:00 sati na dionici autoceste B8 Istarskog ipsilona između čvora Rogovići i čvora Ivoli moguće kratkotrajne obustave prometa za vozila ukupne mase veće od 7,5 t, zbog postavljanja nosivih greda objekta na gradilištu.

Autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče:

– zbog uključivanja izvanrednog prijevoza u zoni čvora Zadar II kratkotrajno će se na 15 minuta zaustavljati sav promet u smjeru Zagreba: do 31.01.2020. god. od ponedjeljka do četvrtka od 14:30 do 15:30 sati, petkom i subotom od 15:30 do 16:30 sati, nedjeljom od 19:30 do 20:30 sati.

Zagrebačka obilaznica – čvor Jankomir (A3):

– zona ispod zapadnog nadvožnjaka Jankomir, na glavnoj trasi autoceste A3 (u smjeru čvora Lučko i GP Bregana) – promet se u oba smjera vodi samo jednim trakom, uz ograničenje brzine od 80 km/h;

– zatvoren je izlazni krak na čvoru Jankomir iz smjera Krapine (sa A2) prema gradu Zagrebu (Jankomiru) zbog čega je promet preusmjeren obilazno preko nadvožnjaka Rakitje.

Podsjećamo vozače motornih vozila da na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla u razdoblju od 1. studenoga do 31. ožujka. Po magli na motornom i priključnom vozilu moraju biti upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste, ili svjetla za maglu, ili oba svjetla istodobno (članak 108. ZSPC).