HAK: Vozači oprez na autocesti A1 uočen pas

Autor: Dr. K./dnevno

Pozivamo vozače na dodatan oprez: životinja (uočen je pas) na autocesti A1 između čvora OTOČAC i odmorišta BRLOŠKA DUBRAVA u smjeru ZAGREBA.

Zbog odrona na Jadranskoj magistrali (DC8) između Ruskamena i Lokve Rogoznice promet teče kroz odmorište uz privremenu prometnu signalizaciju (semafore), a u Slanom (Banja) vozi se jednim trakom, naizmjence.

Zbog vode na kolniku zatvorene su:

– DC35 u mjestu Staženjevec (obilazni pravac Koškovec-Druškovec-Ribić Breg – Ivanec i obrnuto)

– DC207 Hum na Sutli-Đurmanec (obilazak je DC206 Hum na Sutli-Pregrada)

– ŽC2258 Trakošćan-Bednja (obilazak Macelj-Trakošćan-Cvetlin-Žarovnica-Lepoglava)

– ŽC5153 Gornji Kosinj-Kosinjski Bakovac i

– NC D.Kaniža-Žabica- L.Novi

Ulica Matije Gupca u Kupljenovom do Lučko ceste

– na DC205 u Jezeru Klanječkom i na DC229 u Zagorskim Selima vozi se uz ograničenje brzine od 30 km/h.

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

D75 Antenal-Tar (kod Poreča) zbog izljevanja vode zatvorena je za sav promet.

Autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče:

– zbog uključivanja izvanrednog prijevoza u zoni čvora Zadar II kratkotrajno će se na 15 minuta zaustavljati sav promet u smjeru Zagreba: od 01.01. 2020. god. do 07.01. 2020. god. od 20:00 do 21:00 sat; od 08.01.2020. god. do 31.01.2020. god. od ponedjeljka do četvrtka od 14:30 do 15:30 sati, petkom i subotom od 15:30 do 16:30 sati, nedjeljom od 19:30 do 20:30 sati.

Zagrebačka obilaznica – čvor Jankomir (A3):

– zona ispod zapadnog nadvožnjaka Jankomir, na glavnoj trasi autoceste A3 (u smjeru čvora Lučko i GP Bregana) – promet se u oba smjera vodi samo jednim trakom, uz ograničenje brzine od 80 km/h;

– zatvoren je izlazni krak na čvoru Jankomir iz smjera Krapine (sa A2) prema gradu Zagrebu (Jankomiru) zbog čega je promet preusmjeren obilazno preko nadvožnjaka Rakitje.

Najava radova:

– u ponedjeljak, 23.12.2019. od 07:00 sati pa do završetka radova bit će zatvoren vozni trak na DC404 između čvorova Vežica i Draga u smjeru Zagreba.

Podsjećamo vozače motornih vozila da na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla u razdoblju od 1. studenoga do 31. ožujka.