HAK: Promet se odvija bez večih problema, mogući zastoji na dionicama gdje su u tijeku radovi

Autor: Dr. K./dnevno

Na većini cesta vozi se bez ograničenja. Poteškoće u prometu moguće su na dionicama cesta na kojima su u tijeku radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Zagrebačka obilaznica – čvor Jankomir (A3):

– zona ispod zapadnog nadvožnjaka Jankomir, na glavnoj trasi autoceste A3 (u smjeru čvora Lučko i GP Bregana) – promet se u oba smjera vodi samo jednim trakom, uz ograničenje brzine od 80 km/h;

– zatvoren je izlazni krak na čvoru Jankomir iz smjera Krapine (sa A2) prema gradu Zagrebu (Jankomiru) zbog čega je promet preusmjeren obilazno preko nadvožnjaka Rakitje.

Autocesta A4 Goričan-Zagreb:

– zbog radova između 24. i 34. km za sav promet zatvoren je kolnik u smjeru Zagreba i vozi se dvosmjerno u smjeru Goričana. Za sav promet zatvoreno je odmorište Varaždin u smjeru Zagreba, parkiralište za ADR otvoreno je na odmorištu Ljubešćica na 45. km u smjeru Zagreba. Predviđeno trajanje radova je od 19.02.2020. do 29.05.2020. godine.

Najava radova:

Zagrebačka obilaznica (A3):

– od 24.2.2020.god do 15.4.2020. god. zbog radova na državnoj cesti DC1 u naselju Blato za sav promet bit će zatvoren izlaz na čvoru Lučko u smjeru grada prema mjestu Blato/Lučko te ulaz iz mjesta Blato/Lučko na autocestu u smjeru grada. Promet će biti preusmjeren na obilazni pravac, odnosno vodit će se do prvog semaforiziranog raskrižja na kojem će se vršiti polukružno vođenje prometa natrag prema autocesti i čvoru Lučko (izlaz za mjesto Blato/Lučko).

– od 24.veljače do 27. veljače na mostu Sava vozit će se dvosmjerno jednim kolnikom (smjer Bregana) sa po dvije sužene prometne trake u oba smjera, uz ograničenje brzine 40 km/h.

Autocesta A6 Rijeka-Zagreb: