HAK: Gadno vrijeme za vožnju! Ceste mokre, skliske… Ima i magle

Autor: Dr. K/dnevno.hr

Za sve skupine vozila otvoreni su:

– autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče;

– autocesta A6 Rijeka-Zagreb;

Jadranska magistrala DC8;

– stara cesta kroz Gorski kotar-DC3;

– državna cesta DC1 Karlovac-Slunj-Knin-Split;

– Krčki most;

– Paški most.

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u Gorskom kotaru i Slavoniji. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i na put ne kreću bez zimske opreme.

Zbog zimskih uvjeta obavezna je zimska oprema na motornim vozilima, a promet zabranjen za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama na pojedinim državnim i županijskim cestama u Lici: DC42 u mjestu Poljanak, ŽC5169 Bjelopolje-Donji Lapac i ŽC5199 Šušanj-Štirovača.

Autocesta A2 Zagreb-Macelj:

u dane: 17./18., 18./19., 19./20.12. od 20:00 do 05:00 sati bit će zatvorena autocesta A2 Zagreb-Macelj između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera, zbog radova u tunelima. Obilazak je državnom cestom DC1.

Autocesta A3 Bregana-Lipovac:

zbog izgradnje rotora u Svetoj Nedelji zatvoren je čvor Sveta Nedelja. Promet je preusmjeren na čvor Bobovica, a iz smjera Zagreba na izlazni krak čvora Jankomir za Rakitje/Kerestinec.

Zagrebačka obilaznica – čvor Jankomir (A3):

– zona ispod zapadnog nadvožnjaka Jankomir, na glavnoj trasi autoceste A3 (u smjeru čvora Lučko i GP Bregana) – promet se u oba smjera vodi samo jednim trakom, uz ograničenje brzine od 80 km/h;

– zatvoren je izlazni krak na čvoru Jankomir iz smjera Krapine (sa A2) prema gradu Zagrebu (Jankomiru) zbog čega je promet preusmjeren obilazno preko nadvožnjaka Rakitje.

DC1 brza cesta Solin-Klis Grlo:

– zbog asfaltiranja zatvoren je desni trak brze ceste u smjeru Klisa, vozi se uz privremenu regulaciju,

do 20.12.2019. zbog radova na istočnom kolniku državne ceste DC1, smjer Split – čvor Klis Grlo, vozi se uz privremenu regulaciju (vozi se pretjecajnim trakom).

Zbog uređenja kolnika i nogostupa u Ulici Hrvatske bratske zajednice (zapadni kolnik) na dijelu od Ul. grada Vukovara do Slavonske avenije u Zagrebu, vozit će se suženim kolnikom do subote, 21. 12. 2019. godine do 04:00 sata. Za vrijeme radova nije moguće koristiti parkiralište ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice.

Zbog izvodenja manevra uključivanja izvanrednog prijevoza na glavnu trasu autoceste A1, u zoni čvora Zadar 2, potrebno je kratkotrajno zaustaviti sav promet u smjeru Zagreba. Planirane aktivnosti provoditi ce se svakodnevno tijekom mjeseca prosinca, u dva perioda, kako slijedi:

U periodu od 01.12.2019. godine do 19.12.2019. godine, u sljedećim terminima:

– od ponedjeljka do četvrtka, u vremenu od 14:30 sati do 15:30 sati, u trajanju do 15 (petnaest) minuta;

– petkom i subotom, u vremenu 15:30 sati do 16:30 sati, u trajanju do 15 (petnaest) minuta;

– nedjeljom, u vremenu od 19:30 sati do 20:30 sati, u trajanju do 15 (petnaest) minuta.

U periodu od 20.12.2019. godine do 31.12.2019. godine, u terminu od 20:00 sati do 21:00 sat, u trajanju do 15 (petnaest) minuta. Privremeno zaustavljanje prometa na autocesti A1 vrsiti ce se bez preusmjeravanja prometa na obilazne pravce zbog kratkog vremena zaustavljanja.