Hajduković se na Facebooku zahvalio svima na pruženoj potpori: ‘Idemo do pobjede!’

Autor: dnevno

Saborski zastupnik SDP-a Domagoj Hajduković koji je zaradio ozljede u okršaju sa stranačkim kolegom Tomislavom Mikulinom objavom na Facebooku zahvalio je svima na pruženoj podršci.

“Volio bih svima osobno zahvaliti na potpori ali toliko vas je da bi mi za to trebalo nekoliko dana. Hvala Vam svima do neba i nazad, puno mi to znači. Nastavljam nikad uvjereniji da su promjene potrebne i moguće. Idemo do pobjede!”, napisao je na Facebooku.

Podsjetimo, Hajdukovića je napao Mikulin s kojim je po svemu sudeći bio u istospolnoj vezi, te je radi toga uz kaznenu prijavu zaradio i onu za obiteljsko nasilje, radi čega je brzopotezno izbačen iz stranke, u kojoj je sa svega 26 godina dogurao do pozicije voditelja Ureda predsjednika SDP-a.