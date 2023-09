Hajduković podivljao u Saboru, lupao, mahao: Kolegice nisu mogle vjerovati što je izveo

Autor: I.G.

Društvenim mrežama širi se snimka saborskog zastupnika Socijaldemokrata Domagoja Hajdukovića za vrijeme izvanredne sjednice Sabora koja se održala u srpnju ove godine.

Naime, rasprava na kojoj je došlo do incidenta ostat će zapamćena kao jedna od najiscrpnijih u povijesti hrvatskog Sabora, budući da je trajala više od 16 sati, a što se više odmicala, zastupnici su bili sve nervozniji. Tako je u jednom trenutku Hajdukovića zasmetalo kada su njega i kolege iz Socijaldemokrata nazivali SDP-ovcima do te mjere da je vikao i lupao šakom po stolu.

“Ja bih vas molio da vratite vrijeme jer ja ovako ne mogu raditi. Ja ću otići medijima reći što imam, ali ne i vama. Ako sam član neke stranke, nisam član SDP-a! Uzviknuo je tada Hajduković lupivši dlanom o stol veoma glasno.





Na čemu je ovaj? Što uzima? Posted by Igor Peternel on Friday, 21 July 2023

“I molim vas, to mi nemojte oduzimati! Nemojte to oduzimati mojim kolegicama i kolegama koji su otišli iz te stranke, i znamo zašto! Molim vas, vratite mi vrijeme da mogu reći zašto tražim stanku!”, uzviknuo je Hajduković na sjednici.

Gdje je ‘pukla ljubav?’

Podsjetimo, Hajduković nije bio izbačen iz SDP-a, za razliku od njegovih brojnih bivših kolega. Međutim, u svojoj reakciji na Facebook profilu rekao je kako “se sam isključuje iz stranke”.









“U stranci u kojoj se pluralizam i različita mišljenja ne uvažavaju, u stranci u kojoj predsjednik ne prenosi događaje kako su se dogodili, u stranci koja vas javno prihvaća a potajno vas se želi riješiti, u stranci u kojoj pojedinci odbijaju dati dokumentaciju DORH-u ili su priznali kaznena djela a još su članovi s blagoslovom vodstva – više NE ŽELIM biti.









To nije stranka u koju sam ušao 2000. s ciljem promjena Hrvatske na bolje, to nije SDP, to nije stranka Ivice Račana u kojoj je obraz vrjedniji od izbora. Sutra ću podnijeti zahtjev za ispis iz članstva jer to nije stranka koja utjelovljuje moje principe, vrijednosti i ideale. Borba se nastavlja, ali ne u stranci čije je vodstvo sve samo ne socijaldemokratsko”, napisao je tada Hajduković.

U stranci u kojoj se pluralizam i različita mišljenja ne uvažavaju, u stranci u kojoj predsjednik ne prenosi događaje… Posted by Domagoj Hajdukovic on Thursday, 7 October 2021

Nekada je hvalio SDP

Nepoznato je kada je točno došlo do nesuglasica između Hajdukovića i trenutnog predsjednika SDP-a Peđe Grbina, no Hajduković se u prošlosti nije ustručavao naglasiti koliko mu ta stranka znači. Prisjetimo se kako je govorio 2020. godine o slučaju koji je policija, nakon zaprimanja prijave, kvalificirala kao obiteljsko nasilje te tako javnosti otkrila njegovu seksualnu orijentaciju.

““Razlozi su duboki i osobni. Prije svega želim podcrtati da stranka, klima u stranci ili strah od neprihvaćanja u stranci nikada nisu bili presudni. SDP je uvijek bio stranka koja je uvažavala, cijenila i ponosila se različitostima našeg društva i u samoj stranci nikada, a ni nakon nedavnih događaja, nisam osjetio negativan odnos prema gej populaciji. Iako je seksualnost bitan dio svačijeg života, mislim da nije jedina karakteristika koja treba biti odrednica percepcije pojedinca”, rekao je tada Hajduković.