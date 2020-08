HAJDAŠ DONČIĆ: ‘S većim brojem kandidata za šefa SDP-a narušavamo međuljudske odnose’

Autor: Dnevno/ I.I.

Siniša Hajdaš Dončić, kandidat za potpredsjednika SDP-a, u N1 Studiju uživo komentirao je situaciju unutar stranke rekavši kako smatra da je bilo najbolje da su na predstojećim unutarstranačkim izborima imali samo jednog kandidata.

“Nadam se da će svi kandidati imati fer tretman u javnim medijima i da će imati priliku prezentirati svoj program. Bilo bi bolje da smo imali jednog kandidata jer s većim brojem kandidata narušavamo međuljudske odnose koji postoje. S druge strane će vam većina ljudi reći da je više kandidata dobro za demokraciju, ali u ovom trenutku za SDP je bilo bolje da smo mogli napraviti konsenzus oko jednog kandidata”, istaknuo je Dončić koji podržava Peđu Grbina za novog predsjednika stranke, za N1.

Dodao je da je bilo nekih poteškoća sa slanjem uplatnica članovima, no smatra da to nije prevelik problem. Oko 12.000 ljudi, kako navodi, ima pravo glasa i oni će glasati za one kandidate za koje smatraju da predstavljaju socijaldemokratske ideje. “Energiju trošim isključivo na parlamentarnim izborima, a ovo unutar stranke je prijateljska utakmica”.

Za bivšeg predsjednika stranke Davora Bernardića rekao je da očekuje njegov ostanak u Saboru, “on se bavi politikom cijeli život. On ima svoje mjesto u SDP-u”.

“Vidjet ćemo početkom 9. mjeseca je li situacija pod kontrolom. Hrvatska je počela testirati više ljudi i naravno da su rezultati drugačiji. Potrebno je pridržavati se potrebnih mjera”, rekao je o epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj.

Dodao je kako je potrebno vidjeti ustavne ovlasti, Vlada bi trebala donositi sve te odluke, a ne skrivati se iza Stožera. Mislim da Stožer nema ovlasti donositi neke odluke, to je trebalo ići drugačije, preko Sabora.

Smatra da se Hrvatska morala otvoriti zbog turizma, ali i da su bile potrebne neke restrikcije, osobito kada je riječ o okupljanjima.

“Očekujem pad od 10 posto BDP-a do konca godine, što ćemo doznati tek sljedeće godine. Očekujem da će se javni sektor odreći povišica koje je trebao dobiti, da će se Hrvatska zadužiti i ne očekujem prevelike rezove u javnoj potrošnji”.