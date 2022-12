HAJDAŠ DONČIĆ PONOVNO PODIŽE PRAŠINU! ‘Ako Plenković ne smijeni Paladinu do sredine siječnja, pokrenut ćemo postupak opoziva!’

Autor: I.G.

SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić posjetio je Čakovec te je tamo najavio da će njegova stranka zbog nezadovoljstva dinamikom obnove potresom pogođenih područja, nakon 15. siječnja 2023. godine pokrenuti pitanje opoziva Ivan Paladina, ministra graditeljstva, državne imovine i prostornog uređenja, kao i državnog tajnika Hanžeka.

“Ne da je ovo nestvarno, nego je ovo sramotno. U Hrvatskoj smo do sada imali dvije velike obnove, jednu poslije Domovinskog rata, kada se godišnje obnavljalo preko 30 tisuća kuća i obnovu u Gunji koja je bila završena u rekordnom vremenu. Dakle, ovo je katastrofalno, a ovdje nije greška samo ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Paladine već i premijera”, rekao je Dončić.

navodi da je premijer “taj koji zadaje kurs Vladi i od kojeg sve kreće i kod kojeg sve završava.”





Na pitanje o tome hoće li inicijativa biti pokrenuta u suradnji s Mostom, SDP-ovac Hajdaš Dončić je odgovorio da to “ovisi o taktici te da do 15. siječnja cijela ta priča ni ne može ući u javnost”.

Jedan novinar istaknuo je kako to možda i nije najbolje rješenje, jer bi trebalo vremena da se novi ministar “uhoda”. Hajdaš Dončić je rekao da “nije stvar u uhodavanju, nego u ubrzavanju procesa”.

“Pitanje je je li ministar Paladina uopće imao političku podršku, pošto ne pripada HDZ-u, da ubrza neke procese. To znači u opremanju zakona, podzakonskih akata i slično. No, ponavljam još jednom, ključna i odgovorna osoba za to je Andrej Plenković, ne toliko ministar”, izjavio je.

Kolar:​​​​ Do kraja travnja rušimo 28 kuća

O ovoj temi oglasio se i krapinsko-zagorski Željko Kolar.

“Imamo 28 kuća koje je potrebno srušiti i sagraditi nove. Nekoliko sam puta javno izražavao svoje nezadovoljstvo s obnovom jer ona zapravo nije ni postojala. No, treba reći da se je konačno nešto pokrenulo pa se tako na području županije srušilo osam kuća, a za još osam kuća je doneseno rješenje o rušenju”, rekao je Kolar i dodao da je za osam kuća doneseno rješenje o novoizgradnji.

“Očekujem da se do kraja travnja sruše apsolutno sve kuće koje je potrebno srušiti na području Krapinsko-zagorske županije i da počnemo s izgradnjom svih kuća koje je potrebno izgraditi do ljeta sljedeće godine. Smatram da je to moguće”, naglasio je Kolar.









Kolar je odgovorio i na novinarsko pitanje treba li ministar Paladina otići.

“Sigurno da nije ministar Paldaina odgovoran za ono što se nije napravilo prije dvije godine. Znači, ako već idemo ocjenjivati čovjeka, onda ga ocjenjujemo od trenutka dok je sjeo u fotelju i do onoga što je do danas napravio. Želim reći da je velik iskorak napravljen u komunikaciji, ali i u radu samog Ministarstva i Fonda”, rekao je.