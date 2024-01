Habijan ima puno većih problema od onih s Milanovićem: Pogledajte što mu se sve nagomilalo

Autor: Ivana Violić

Ministar gospodarstva Damir Habijan u vrlo je kratkom roku, dobrim dijelom zbog neprimjerenih izjava predsjednika Republike Zorana Milanovića, postao jedna od glavnih zvijezda u Vladi premijera Andreja Plenkovića, čiji suradnici tvrde da je Habijan već u prvom mjesecu mandata dokazao da politiku vrlo dobro razumije.

Govoreći o razumijevanju politike, oni koji laskaju Habijanu kažu kako je, sjedajući za stol s predstavnicima Sindikata PPDIV-a koji su ga upoznali s problemima radnika Hrvatskih voda, pokazao da zna i umije voditi pregovore. No oni koji dobro poznaju sustav iznutra pitaju se je li Habijan kao pravnik bez nekog iskustva u gospodarski resor uopće i doveden da bi ondje nešto napravio ili je stigao kako bi se ta fotelja popunila lojalnim, stranačkim kadrom do izbora.

U samom sustavu, kažu upućeni, vlada potpuni kaos, a ono čime se Habijan još nije uspio pozabaviti, a pitanje je hoće li i stići, jest energetika. Prije svega tu se misli na HEP, čije se poslovanje u središtu pozornosti našlo nakon afere Plin za cent i smjene Frane Barbarića jer uskoro slijede i izbori za novog predsjednika Uprave.

Nepovoljno mišljenje

Očekuje se također da Habijan uredi stanje u HERA-i, što bi moglo biti posebno složeno s obzirom na to da je Hrvatska energetska regulatorna agencija nedavno dobila nepovoljno mišljenje Državnog ureda za reviziju vezano uz neobavljanje poslova nadzora tržišta energije. Uz to, i u HERA-i treba imenovati novog predsjednika Uprave te kompletirati Upravno vijeće, a Habijan bi trebao uvesti reda i u HOPS. Stručnjaci za energetiku spominju i politiku subvencioniranja cijene električne energije, gdje bi trebalo postaviti jasne kriterije, no pitanje je ima li novi ministar za to vremena, snage, pa i znanja, jer u energetskoj paleti postoji još i INA koja se također nedavno našla u središtu skandala i u koju bi također trebalo uvesti nove, stručne kadrove. Takvih stručnih kadrova Habijanu nedostaje i u samome ministarstvu, a upućeni tvrde da nema šanse da on do parlamentarnih izbora pohvata sve konce.

Iako Habijana kolege iz Ministarstva gospodarstva nazivaju susretljivim tipom s kojim je mnogo lakše uspostaviti kontakt nego s njegovim prethodnikom Davorom Filipovićem, problemi u ovom resoru gomilaju se godinama i guraju pod tepih pa se i to odrazilo i na međuljudske odnose. Ovdje nitko nikomu ne vjeruje, timski rad ne postoji, a strah se među djelatnike posebice uvukao nakon afere Mreža, kada je postalo jasno da doista svu komunikaciju u ovom resoru valja voditi oprezno. Habijanu, tvrde naši sugovornici, nije lako jer je problema mnogo, a neki od njih bi se trebali riješiti u što kraćem roku, no pitanje je ima li Habijan s kime rješavati kaos koji su mu ostavili prethodnici.









Da problemi postoje i da se Habijan njima ne stiže baviti, moglo se vidjeti krajem prošle godine, kada je propala prilika da se iskoriste stotine milijuna eura jer HROTE za to nije pravodobno pripremio dokumentaciju. I nedavno uhićenje vlasnika osječke tvrtke Drava International Zvonka Bedea, kojemu je Ministarstvo gospodarstva izdavalo dozvole za rad, moglo bi se ispostaviti kao problem za Habijana premda on s time nema nikakve veze. Veze s Bedeom zato ima državni tajnik u Habijanovu resoru Mile Horvat, koji se, kao što je poznato, s Bedeom sastajao kada je cijela država brujala o ekološkoj katastrofi koja je pogodila Slavoniju.

Velika očekivanja

Ovaj SDSS-ovac tada nije ni pokušao skriti prijateljstvo s Bedeom, a što će istraga u ovom slučaju otkriti, tek treba vidjeti, no upućeni kažu da ni zbog toga atmosfera u Ministarstvu gospodarstva nije ugodna. Bez obzira na sve probleme s kojima se Habijan mora nositi u superizbornoj godini u kojoj i premijer Plenković od njega ima velika očekivanja, oni koji s njime surađuju kažu da je novi ministar gospodarstva u prvih mjesec dana mandata pokazao da želi pohvatati sve konce.

Trudi se i želi biti timski igrač, što nije jednostavno s obzirom na narušene međuljudske odnose u Ministarstvu gospodarstva, u kojem Habijan navodno do kraja mandata barem taj problem želi pokušati riješiti pa je svojim suradnicima počeo zadavati konkretne zadatke, jasno im dajući do znanja što od njih očekuje. To bi, kako kažu naši sugovornici, trebala biti prva stepenica na dugom putu povratka povjerenja među djelatnike Ministarstva gospodarstva kroz koje je u Plenkovićevu mandatu prošla vojska ministara, zbog čega mnogi već sada propitkuju rok trajanja Damira Habijana.









A on bi mogao trajati dulje od očekivanoga, ako ništa drugo onda zato što ga je Milanović uzeo na pik, slično kao bivšeg ministra obrane Marija Banožića. Za razliku od Banožića, lukavi Habijan na prizemne udarce nije pristao pa je Milanoviću odgovorio tako da nije otkrio pojedinosti iz svoga privatnog života, što je za HDZ-ovce bliske Plenkoviću još jedan pokazatelj da je ipak riječ o mudrom političaru.