Habijan ima puno veći problem od toga kako provodi slobodne sate

Autor: Željka Babić/7dnevno

Novi mlađahni i nabildani ministar gospodarstva Damir Habijan, kojemu je ovaj megaresor pao u krilo samo tri do šest mjeseci prije novih izbora, potpuno nenadano, jako pazi na svoj medijski imidž. Već vikend prije predstavljanja i glasanja u Saboru potrudio se biti prisutan na špici, i to u skupim tenisicama Valentino Garavani Bubbleback, koje stoje oko tisuću eura.

Jednako se tako potrudio i da se na tim fotografijama nađe u društvu atraktivne, ali anonimne dame, koja se također prigodno okitila torbicom Pinko i pomodnim Guccijevim remenom opasanim preko crne bunde. Bila je to poželjna mizanscena za prvo javno predstavljanje nove HDZ-ove političke zvijezde koju u stranci Andreja Plenkovića nazivaju “urbanim HDZ-ovcem”.

No čini se da je to samo druga riječ za seksualno opredjeljenje novog 42-godišnjeg ministra, koji nije u braku, nema djece i na objavama na društvenim mrežama često je u društvu prijatelja, odnosno muškaraca. Iako zbog njegovih fotografija, na kojima gol do pojasa pozira u teretani, s obzirom na to da trenira crossfit, ili pak u prirodi gdje se bavi trekkingom, planinarenjem i trčanjem, prema pisanju takozvanih ženskih medija, jedva odolijeva napadima suprotnog spola, u HDZ-u misle kako je Habijan zapravo skloniji istom spolu.

Ne želi govoriti o svom privatnom životu

On sam u izjavama ne želi govoriti o svom privatnom životu, pa je tako prije otprilike godinu dana u jednom velikom intervjuu rekao kako se protiv predrasuda ionako nemoguće boriti, a u vrhu HDZ-a misle kako su njegovim izborom kao mladog i urbanog čovjeka pomaknuli granice u svojoj stranci i vrlo su zadovoljni time. No to je Plenkovićeva struja u HDZ-u, koja je liberalna, centristička i relativno progresivna. Upitno je, međutim, što je s ostalima u HDZ-u koji nisu toliko naprednjački orijentirani, nego su ili konzervativni i smeta im imidž takvog ministra, ili se boje da ta činjenica ne bude zloupotrijebljena protiv Habijana i Vlade.

“Plenković je naivan i ne razumije ništa. Izložio se s nedoraslim Davorom Filipovićem i njegovim amaterskim suradnicima, a sad se nakon te afere opet izlaže tomu da mu se jedan ministar ‘buši’ objavom neprimjerenih fotografija ili, nedajbože, videosnimki. Očito mu nitko nije rekao da je Velimir Bujanec još prije nekoliko godina u svojoj emisiji objavio fotku Habijana koji se sa svojim prijateljima bućka u nekoj velikoj bačvi na otvorenom, vjerojatno nekom luksuznom jacuzziju. Ako je mogao bez dobrog povoda o Habijanu objavljivati takav sadržaj, što će se tek dogoditi kad Habijan nekomu od desničara u Ministarstvu ili stranci stane na žulj?! Ili možda nekom od onih predatora iz prošlog vica?









nesmotren i nepametan izbor

To je nesmotren i nepametan izbor čovjeka na tako visoku poziciju. I nije uopće važno kakva je spolna orijentacija novog ministra, u svakom slučaju objava njegovih privatnih snimki može postati sredstvo za manipulaciju i problem za Plenkovića. Baš nam to treba u izbornoj godini!”, govori jedan od članova Vlade koji nije oduševljen ovakvim scenarijem. Misli da je problem u samom Habijanu koji je dosad bio jako sklon objavljivati fotografije koje su neprimjerene za osobu javnog kalibra, pa ako sebe objavljuje polugologa, a zastupnik je u Saboru, kakve su tek snimke koje ima u privatnoj arhivi – jesu li potpuno eksplicitne?!

Jasno da je objava takvog sadržaja o bilo kome, neovisno o tome je li riječ o javnoj ili privatnoj osobi, zakonom zabranjena, no HDZ-ovci se boje da je to slaba točka novog ministra. Misle da je Plenković posve nesmotren i čude se što ne vidi da je Habijan u tom smislu veliki rizik za njega. Nakon 30 ministara koji su morali otići, sigurno mu ne treba i 31., i to usred izborne godine, kažu.

Tetovirani Varaždinac

U stranci ima i onih kojima način života i javno predstavljanje novog ministra vrijeđa moralni integritet. “Plenković ga je predstavio kao ozbiljnog i pripremljenog čovjeka. Kako je ozbiljan ako stalno pozira gol”, pita se jedan iz redova slavonskih kadrova HDZ-a. Uvjeren je da da će to birače potjerati od HDZ-a. “Napravio je od HDZ-a stranku ljevice. Ovako liberalan nije ni Peđa Grbin i cijeli SDP i Možemo zajedno. Dok SDP tek osniva svoj Queer forum u stranci, gdje će raditi na zastupanju prava seksualnih manjina, mi već imamo u Vladi ministra koji živi takav život. Naši birači su konzervativni, neće oni ovo prožvakati”, govori ovaj slavonski HDZ-ovac.









Uvjeren je kako će na terenu u Slavoniji, nakon što je zbog tretmana svinjske kuge od sebe potjerao dobar dio poljoprivrednika, sada potjerati i one demokršćanske birače, vjernike koji nedjelju provode u crkvi, a ne u teretani. “Domovinski pokret i Ivan Penava trljaju ruke. Vide da im Slavonija pada na dlan. Točne su ankete po kojima HDZ pada u Slavoniji, a što Plenković pošto-poto hoće zataškati pa je sakrio anketu u ladicu. Sad, nakon ovoga, budite sigurni da Domovinski pokret neće stati na samo deset mandata. Jedina je sreća za nas što je Ivan Anušić u Vladi, ali ljudi vide da je i njega već eutanazirao.

Mi Slavonci više nemamo svoje ljude u Vladi, Marija Vučković živi u strahu od hapšenja zbog svojih afera, nema autoritet, a Anušić je dekapitiran ulaskom u Vladu. Tu nije kamen na kamenu u stranci ostao. A nama je ministar tetovirani Varaždinec koji ni jedne izbore dosad nije dobio”, kažu neki slavonski članovi stranke. Boje se da gube utjecaj i da Plenković stranku podređuje samo sebi. S druge strane, ima i onih koji nisu toliko skandalizirani izborom tetoviranog i nabildanog Habijana. Premda, Habijanovih smionih fotografija na Instagramu već – nema. Već je popeglao imidž i dio fotografija je nestao. Ali u njegovu Varaždinu to ionako ne zarezuju.

Privatni život

“Ma kakav strah za stranku i birače! Pa HDZ nema ideologiju, HDZ na okupu drži samo interes. Mi smo ‘the firm’, tvrtka, nikog nije briga je li ministar gay ili ženskar. Dok ne krade i ne radi korupcijske afere Plenkoviću, nikog živog nije briga za to kakav mu je privatni život”, govori jedan član stranke iz Varaždina, koji dugo poznaje Habijana. A tvrdi i da je Habijan u svojoj odvjetničkoj karijeri, premda ima neke manje kredite koji mu terete plaću, dovoljno dobro zarađivao da ga korupcija ne bi trebala zanimati. U Varaždinu ga poznaju kao osobu koju opisuju kao “normalnog čovjeka” koji zbilja živi urbani đir, posjećuje festivale elektroničke glazbe, a dolazi i iz normalne obitelji, bez osobitih problema ili specifičnosti.

Malo je poznato da je on, prije nego što je 2020. prvi put ušao u Sabor i odmah se lansirao u vrh parlamentarne politike, dugo radio u odvjetničkom uredu Olega Uskokovića, koji je veliki ulagač u niz hrvatskih tvrtki, od farmacije do drvne industrije, turizma i nekretnina, i ima duboke veze u raznim frakcijama HDZ-a, a sada kupuje i regionalne medije i najavljuje ozbiljne akvizicije. Uskoković je upravo ovih dana u procesu preuzimanja vlasništva nad Novim listom, Glasom Istre i Zadarskim listom, a utjecaj i suvlasništvo već ima u tvrtkama koje su vlasnici Glasa Slavonije, odnosno tvrtki Media Solutions, gdje surađuje s Bojanom Divjakom, nećakom Vladimira Šeksa, o čemu se u javnosti već ranije dosta pisalo.

Zato bi, nakon afere Mreža, za Habijana u resoru gospodarstva koji je preuzeo veći problem moglo biti to što je povezan s Uskokovićem i, posredno, medijskim biznisom nego to kakvo provodi privatno vrijeme i gdje se slika. Nakon što se pokazalo da je Davor Filipović pao zbog medijskog oglašavanja, kakvi će tek biti odjeci činjenice da je ministar postao čovjek čiji je poslovni partner Uskoković vlasnik četiriju regionalnih listova. Nakon afere Mreža drastično će pasti oglašavanje Vlade i Vladinih agencija u medijima, to je jasno kao dan, ali sada je Plenkoviću u Vladu ušao i čovjek najbliže povezan s vlasništvom u medijima. To je potencijalni sukob interesa zbog kojeg strahuju oni koji se u HDZ-u boje da je Plenković jako pogriješio birajući ovog čovjeka u tako važan resor.

Zamrznuo status

Poznato je, a i logično, da je Uskoković sa suprugom bio i donator Habijanove kampanje na izborima za gradonačelnika Varaždina, a na tim je izborima Habijan završio tek na trećem mjestu. No oni su i dalje nominalno partneri u odvjetničkom uredu premda je Habijan od ulaska u Sabor 2020. godine zamrznuo svoj status u odvjetništvu jer je to zakonski nespojivo s političkom karijerom u zakonodavnoj vlasti.

Izgleda da je Habijan ispravno zaključio da mu je to plodonosnije od rada u odvjetničkom uredu jer je napredovao strelovito pod zaštitom Anđelka Stričaka, a i kao kadar koji je u ranijim frakcionaškim borbama u HDZ-u na vrijeme odigrao protiv tima Tomislava Karamarka unutar stranke pa se svrstao u centar Plenkovićeve ekipe. Tomu se ne moramo čuditi jer svakako je za Habijana Karamarkova politika bila neprihvatljiva i prevladana.

On je “urbani HDZ-ovac novog kova”, kakve Plenković i dalje planira promovirati jer je očito da kao svoju misiju vidi ne samo reformu Hrvatske nego i reformu HDZ-a od starog nacionalističkog pokreta u modernu stranku desnog centra.