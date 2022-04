‘GRUNULO JE BAŠ JAKO!’ ZAGREPČANI UZNEMIRENI: Došlo je do glasnog udara, poput eksplozije. EMSC zabilježio trešnju

Autor: L.B.

U Zagrebu je nešto prije podneva u četvrtak došlo do glasnog udara, poput neke eksplozije.

Građani javljaju da su osjetili potres, dok neki smatraju da je došlo do probijanja zvučnog zida.

Stranica koja bilježi potrese, EMSC, udar je zabilježila kao potres, međutim, bez magnitude.

‘Poput eksplozije’

No, u srijedu je MORH izdao obavijest o letačkim aktivnostima na području županije, pa je vrlo vjerojatno da je u pitanju i probijanje zvučnog zida.

“Grunulo je baš jako”, opisala nam je jedna čitateljica.

Drugi čitatelj je rekao kako je njemu zvučalo “poput eksplozije”.

Obavijest MORH-a

Podsjetimo, MORH je za razdoblje od utorka 26. travnja do petka 29. travnja najavio letačke aktivnosti u okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida.

Kako su naveli, planiran je probni let na podzvučnim brzinama u zoni probnih letova “Lekenik”, nakon čega će se provoditi zadnja faza ispitivanja aviona tijekom koje se očekuje probijanje zvučnog zida i to na području Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije na visini od 1000 do 10.000 metara te na području Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije na visini iznad 10.000 metara, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera.

Letove provode piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila, priopćio je MORH.