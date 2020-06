Grubišić kritizira HDZ-ov program o ‘velikoj državi’, a Pavić mu uzvraća epitetom da je ‘analitičar koji ne razumije EU fondove’

Autor: Dnevno

Jedna od dviju vodećih političkih stranaka HDZ u svom izbornom programu hvali se kako će otvoriti 100 tisuća novih radnih mjesta u što će uložiti 10 milijardi kuna, a misle i na one s najnižim plaćama pa tako tvrde kako će podignuti minimalac na 4250 kuna. No, to nije sve! Uvjereni su kako će prosječna plaća do kraja njihova sljedećeg mandata (kada pobjede na izborima) biti čak 7600 kuna! Uz to planiraju smanjiti stopu poreza na dohodak s 24 na 20 posto te s 36 na 30 posto.

HDZ-ovci se brinu i za naše najstarije građane pa tako umirovljenicima obećavaju više mirovine za 10 posto, a povisit će i naknade za socijalno ugrožene te povećati dječji doplatak. Misle i na zdravstvo pa tako planiraju uložiti tri milijarde kuna u modernizaciju zdravstva, nastavljaju s revitalizacijom Imunološkog zavoda, gradnjom Nacionalne dječje bolnice…Uglavnom, obećanja napretek. No, postavlja se pitanje što je od toga svega izvedivo i jesu li to samo “probni balončići” kako bi privukli što više glasača koji će povjerovati njihovim obećanjima?

Na njihov program osvnuo se ekonomski analitičar Andrej Grubišić koji je, među ostalim, rekao kako gospodarski dio programa HDZ-a upućuje na to da će gotovo sigurno doći do eksplozije državne potrošnje, a samo “dva bulleta se bave smanjenjem porezne presije”.

“To je djelomično smanjenje poreza na dohodak i smanjenje poreza na dobit za male poduzetnike uz mogućnost plaćanja PDV-a po naplati. To su dobre i korektne mjere”, rekao je Grubišić za RTL.

Dodatni izvori financiranja kroz porezne prihode

Ipak, on smatra kako ostatak programa i nije baš pohvalan jer oni navode niz mjera koje ne mogu trpjeti daljnje porezno rasterećenje. To su, prema Grubišiću, dizanje minimalne plaće, razne subvencije mladim osobama za samozapošljavanje umjesto poreznog rasterećenja, dizanje roditeljskih naknada na puni iznos plaće, udvostručenje dječjeg doplatka, dizanje mirovina za 10 posto, subvencije poljoprivredi i raznim sektorima u gospodarstvu. “Kako bi se sve to ispoštovalo morate imati dodatne izvore financiranja, a oni mogu doći jedino kroz porezne prihode”, naglasio je Grubišić.

“Ono što ja iščitavam je da, umjesto da se u većoj mjeri inicijativa prepusti privatnom sektoru i dalje se vrlo aktivno, čak proaktivnije nego do sada, zaziva tzv. velika država koja će skrbiti o svima, a nažalost zadnjih 30 godina nam je pokazalo da, po mom uvjerenju, velika prisutnost države je rezultirala niskim standardom u Hrvatskoj”, zaključio je Grubišić za RTL

Nismo trebali dugo čekati na odgovor iz HDZ-a na njegov istup u javnosti pa se putem svoje Facebook stranice oglasio Marko Pavić, ministar regionalnog razvoja i fondova EU-a, koji je napisao kako je Grubišić “ekonomski analitičar koji ne razumije EU fondove”.

U svom postu je napisao “ne trebate nekome u Hrvatskoj uzeti da biste financirali mladima 139 tisuća kuna mjere samozapošljavanja. Dovoljno je povući EU sredstva kojima to financiramo, a ova Vlada osigurala je za projekte i mjere u idućem razdoblju dvostruko više sredstava – više od 20 milijardi eura!”.

Pavić hvali Vladu i njene poteze, što je normalno i logično jer je još uvijek ministar u tehničkoj Vladi, a ujedno i lojalan član HDZ-a. No, zaboravio je da netko treba pripremiti projekte s kojima će aplicirati na EU fondove. Jedno je govoriti, a drugo raditi.

Hoće li hrvatsko stanovništvo “progutati” još jedan HDZ-ov program, koji će se ujedno danas službeno predstaviti u javnosti, vidjet ćemo vrlo brzo – već 5. srpnja.