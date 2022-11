GROZOMORNO PRIZNANJE: Oni naoružavaju ruske horde, Ukrajinu bi mogli pretvoriti u pepeo… Stiže pomoć iz Hrvatske, poslana poruka Putinu

Hrvatska će pomoći u razminiranju regije Luhansk, a taj bi proces trebao trajati najmanje deset godina, objavio je regionalni guverner Serhij Hajdaj, a prenose u subotu ukrajinski mediji.

“Prva stvar koja će se učiniti nakon stabilizacije na deokupiranim teritorijima je razminiranje. Trebat će nam nekoliko godina da razminiramo cijelu regiju. Prvo ćemo pregledati ceste i područja ključne infrastrukture. Hrvatska je pristala pružiti pomoć u razminiranju u vidu svojih stručnjaka i opreme”, rekao je Hajdaj na Telegramu, prenosi ukrajinska novinska agencija Ukrinform.

Hrvatska od završetka rata 1995. još nije prestala s razminiranjem. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, u našoj zemlji još ima 171,4 četvornih kilometara minski sumnjivih područja na kojima se nalazi oko 13.588 mina te neeksplodiranih ubojitih sredstava, posebno u područjima intenzivnih borbenih djelovanja tijekom Domovinskog rata.

U međuvremenu, situacija u Hersonu, gradu na jugu Ukrajine, postaje sve napetija dok se Ukrajina i Rusija međusobno optužuju za planiranje napada. Rusija je naredila evakuaciju građana s jedne strane rijeke Dnjepar, na što je pozvao i sam predsjednik Vladimir Putin.

Bivši vojni obavještajac Philip Ingram je za Sky News rekao da bi se Rusija mogla pripremiti za kompletno povlačenje iz dijela grada u sljedećih nekoliko dana dodavši da se mnogo toga ne mijenja dramatično na terenu.

Također, u južnoj regiji Mikolajiv granatiranje ruralnih područja oštetilo je nekoliko kuća, ali nije prouzročilo žrtve, rekao je guverner Mikolajiva Vitalij Kim. Ruske snage također su ispalile projektile na okupiranu jugoistočnu regiju Zaporižju.

U istočnoj regiji Donjeck, koju je djelomično okupirala Rusija, granatirano je osam gradova i sela.

U dijelu Ukrajine koji se nalazi pod ruskom okupacijom izvršen je pokušaj atentata na suca koji je osudio dvojicu Britanaca na smrt. Riječ je o Aleksanderu Nikulinu na kojega je pucano sinoć u Vuhlehirsku u Donjecku. Sudac se nalazi u teškom stanju u bolnici.

Vijest je objavila novinska organizacija Nexta, osnovana u Bjelorusiji, a slično izvješće prenijele su ruske neovisne novine Novaya Gazeta.

It is reported that Alexander Nikulin was the victim of an assassination attempt in #Vuhlehirsk. He was the presiding judge of the panel that sentenced to death the Britons Aiden Aslin and Shaun Pinner, as well as the Maroccan Brahim Saadoune. pic.twitter.com/VWAWK9igNI

— NEXTA (@nexta_tv) November 5, 2022