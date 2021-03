GRMOJI JE STVARNO PREKIPJELO: Poludio na Plenkovićeve optužbe da drže ljestve Milanoviću: Nazvao vas je talogom! Dosta je bilo!

Autor: Mia Peretić

Premijer Andrej Plenković nakon sjednice GSV-a zaista je žustro reagirao na Facebook objave koje je tijekom vikenda pisao predsjednik Zoran Milanović, a u kojima je žestoko napao lidera SDSS-a Milorada Pupovca, kritizirao predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, ali i samog premijera.

Naime, na pitanje opoziva predsjednika Milanovića, Plenković je de facto rekao da ga tome priječi činjenica da u Saboru za to ne bi skupio dvotrećinsku većinu jer predsjednika podržava MOST.

“Ako se ovako nastavi, može se i o opozivu razgovarati, ali kao što vidimo, to neće proći. Nismo zaboravili tko mu je pomogao da bude izabran… Glume nekakvu klerikalnu desnicu, a u biti su za predsjednika koji dolazi s lijevog spektra. Tu mislim na Most. To njihovi birači moraju znati”, rekao je Plenković.

Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja odmah je reagirao na premijerovu optužbu da zapravo pomažu Milanoviću.

“Plenković je upravo sve vas koji se ne slažete s inicijativom udbaškog suradnika i štetočine Vladimira Šeksa za opoziv PRH nazvao talogom društvenih mreža! Most nije podržao Milanovića niti je bio naš izbor, ali sigurno nećemo smjenjivati predsjednika jer je prozvao Plenkovićeva vjernog koalicijskog partnera Milorada, posebno ne na inicijativu Šeksa, Bačića i Šeparovića, klike koja je okupirala naše pravosuđe. Tko god nije na njihovoj liniji taj je talog, neprijatelj države i onaj koga treba isključiti iz političkog života”, piše Grmoja.









Dodaje, dosta je njihovog zuluma, dosta je njihovog privatiziranje države i institucija, a Plenkoviću, Bačiću i Šeksu poručuje da je ‘dosta njihovih prstiju u hrvatskom pravosuđu kao i određivanja što ćemo misliti i što govoriti!’.