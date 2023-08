Grmoja tvrdi da zna pravi razlog dogovora Milanovića i Plenkovića: ‘Zaboravljene su sve uvrede’

Autor: Dnevno.hr

Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja, gostujući u Novom danu N1 televizije komentirao je aktualne teme, od nereda koje su navijačke skupine izazvale u glavnom grčkom gradu do gotovo zaboravljene plinske afere.

“Neprihvatljivo mi je nasilje i nije mi jasno kao velikom ljubitelju nogometa ako je zabranjeno gostovanje, zašto se uopće ide u Grčku”, rekao je Nikola Grmoja o neredima u Ateni i dodao:

“Sve informacije u medijima preuzimaju se iz grčkih medija, treba ih uzeti sa skepsom, vidjeti što je posrijedi. Čini se da je i dio grčkih navijača sudjelovao, a možda je to sukob unutar grčkih navijača, ne bih ništa detaljnije komentirao. Kad se dogodi tragedija, počnu priče o strožem zakonu, no to ne bi imalo smisla jer se nije dogodilo na teritoriju Hrvatske, Grčka ima svoje zakone.”





Grmoja smatra da treba ozbiljnije proučiti što se može oko poboljšanja sigurnosti na stadionima, ali ne vidi da bi stroži zakon nešto promijenio. Na pitanje ima li Hrvatska problem s huliganima, Grmoja je rekao:

“Imamo dio navijača koji je sklon nasilju i koji voli učiniti sebe većim i od kluba i od reprezentacije. To treba rješavati, ali treba raditi na edukaciji i stvoriti atmosferu da je bilo kakvo nasilje u društvu neprihvatljivo.”

O izboru novog šefa VSOA-e

U srijedu poslijepodne zasjeda Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost koji bi na zatvorenoj sjednici trebao potvrditi imenovanje brigadnog generala Ivana Turkalja kao novog čelnika VSOA-e.

“Mislim da je ovo posljedica sukoba premijera i predsjednika, odnosno ministra obrane i predsjednika. Izmjenjivale su se uvrede i nije se moglo doći do dogovora oko šire kadrovske križaljke. Kad se to dogodilo, zaboravljene su sve uvrede. Mislim da nije razlog smirivanja situacije što su popričali na margini Sinjske alke, nego jer je bio blizu dogovor šire kadrovske križaljke. Nije im se odjednom dogodilo prosvjetljenje. Mislim da dulje vrijeme traju razgovori”, otkrio je Grmoja i dodao:

“Sigurno je Plenković pristao maknuti Banožića sa strane i mislim da je Plenković oslabljen. Dolaze mu izbori, dodatni sukobi s predsjednikom Republike mu sigurno ne pašu. Ankete nas uvjeravaju da nije bilo štete za HDZ zbog plinske krize, ali to ne može biti istina. Mislim da je to razlog zašto je Plenković odlučio Banožića maknuti sa strane, primiriti sukob s Milanovićem i primiriti bar taj jedan front.”

‘To što nema epiloga, pokazuje u kakvim je problemima vladajuća struktura’

Grmoja je prokomentirao i izbor Ivana Turkalja na čelo VSOA-e:

“Šalju mi ljudi razne informacije, neki propituju njegovu ulogu na počecima Domovinskog rata, bio je u JNA i navodno među zadnjima je napustio, navodno nema iskustva u obavještajnim poslovima. Želim ga danas saslušati iako nemamo dobro iskustvo kad se dogovore premijer i predsjednik, ne budu to dobra rješenja. On će danas proći na Odboru.









Činjenica je da je većina na odmorima, nema Sabora. Afera nije gotova. Kad krene Sabor, siguran sam da će se afera otvoriti. Nema epiloga i to pokazuje u kojim je problemima Plenković. Ako makne Barbarića, zamjerio se moćnom plinskom kartelu i Vujnovcu. Ako makne Filipovića, ispast će da štiti predatore o kojima je govorio. Ako makne obojicu, to će biti velika pobjeda oporbe. To što nema epiloga, pokazuje u kakvim je problemima vladajuća struktura.”

Osvrnuo se i na zabranu rada nedjeljom i blagdanima i kaos koji je izazvao vikend na koji je u subotu pao blagdan.

“Smiješno je ograničavati rad pa dozvoljavati da se benzinske postaje bave prodajom pekarskih proizvoda. Ako već branite rad nedjeljom i blagdanima, onda to napravite suvislo. Ovo je pokušaj da se dijelu biračkog tijela pošalje poruka da je HDZ za zabranu rada nedjeljom. Oštećuje male obrte i male trgovine, a lanci benzinskih postaja koriste situaciju za profit”, kazao je Grmoja.