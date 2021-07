GRMOJA TVRDI DA JE PRIMIO NOVE PRIJETNJE PA PROZVAO PREMIJERA: ‘Svojim izjavama ne doprinosi društvu u kojem postoji međusobno uvažavanje i prihvaćanje!’

Autor: L.B.

Mostov zastupnik Nikola Grmoja, koji se našao u središtu medijske pozornosti nakon najave antipedofilskog zakona kojim bi se uvele strože kazne za pedofile, ali i zaštitilo djecu od seksualnih sadržaja i LGBTIQ propagande, rekao je u utorak kako je primio prijetnje smrću. Nakon prijave policiji i izlaska u javnost sa sadržajem prijetnji koje su stigle putem Facebooka, očito je da su se prijetnje nastavile, pa ih je u četvrtak ponovno objavio na svom Facebook profilu.

Prozvao je i premijera da je prijetnje relativizirao te je iznio i da svojim izjavama ne doprinosi društvu u kojem postoji međusobno uvažavanje i prihvaćanje.

“Prijetnje se nastavljaju. Iako su prijavljene policiji. Nakon jučerašnje izjave premijera Plenkovića u kojoj je ove prijetnje relativizirao i još me za njih proglasio odgovornim, prijetnje su se sinoć s od istih osoba i s istog profila nastavile u još jačem intezitetu.

Andreju Plenkoviću treba biti jasno da ne upozoravam jer je mene strah. Upozoravam tako da cijela hrvatska javnost zna što se događa u našem društvu. Svi to trebamo znati.

Danas je Hrvatska takva, da kada netko odluči javno iznijeti svoj stav, bude izložen gotovo pa linču, ako se slučajno taj stav ne poklapa s narativom koji nam se pokušava nametnuti kao jedini ispravan. I to je ono protiv čega se od početka borim. Bez obzira kakav se narativ nameće i od koga.

Poštujem jedino društvo u kojem nisam osuđen zbog svojih stavova, u kojem postoji međusobno uvažavanje i prihvaćanje. Andrej Plenković, Habijan i slični svojim izjavama ne doprinose takvom društvu.

Svojim perfidnim izjavama ohrabrili su one koji prijete mojoj obitelji. Svjestan sam da me ne vole, jer im remetim njihove krugove. Jednako kao i dio medija, jer se ne uklapam u njihov narativ pa i dalje šire lažne optužbe da sam bilo koga diskriminirao. To me neće zaustaviti da javno svjedočim svoja uvjerenja iako me za razliku od Plenkovića nitko ne štiti!”, napisao je.

