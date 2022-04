GRMOJA PROČITAO NEUGODNE WHATSAPP PORUKE! Spominje Šprajca, Milanovića, Pupovca: ‘Popis aktera koji sam dobio je itekako vjerodostojan’

Autor: N.K

Saborski zastupnik HDZ-a Mario Kapulica danas je na konferenciji za medije pozvao zastupnika Mosta, Nikolu Grmoju da se povuče iz politike nakon što je izgubio okladu u vezi poligrafskog testiranja.

Naime, Grmoja ga je prije dva tjedna optužio da je bio u famoznom klubu u Slovenskoj 9. Kapulica je to negirao i rekao da će otići na poligraf ako treba. Kladili su se i dogovorili da onaj koji izgubi mora van iz politike.

Kapulica je obavio testiranje u privatnoj detektivskoj tvrtki i rezultate predstavio javnosti poručivši kako je “Grmoja politički mrtav”.

Uvjeren je da Kapulica nije čist: “Nije se držao dogovora”

Sada se o svemu oglasio i Grmoja.

Tvrdi kako nije točno da je Kupulica ispoštovao dogovor.

“Nije ispoštovao taj dogovor, on je bio jasan, da Mario Kapulica javno, na televiziji, pred kamerama odgovori na pitanja o povezanosti s klubom u Slovenskoj 9. On je to navodno radio u privatnom aranžmanu i prošao. Ja sam uvjeren da bi na tom testiranju prošao i Mario Banožić s tvrdnjom da je na dronu bilo 40 kilograma eksploziva”, rekao je Grmoja.

“Podsjetit ću javnost da je Goran Puklin, Kapuličin kum, u svom stanu čuvao više od 4 milijuna kuna iz kluba u Slovenskoj 9”, rekao je Grmoja, podsjetivši na detalje afere.

“Ne treba na poligraf, nego u DORH i USKOK”

“Kapulica ne bi trebao na poligraf da odgovara na par pitanja, nego na informativni razgovor u DORH i USKOK gdje bi trebao odgovoriti na cijeli niz pitanja. To čak i ne mora biti javno, ali preduvjet da se dogodi takav jedan informativni razgovor je da DORH i USKOK budu neovisni”, rekao je Grmoja i doda kako nema govora o tome da je on politički mrtvac budući da Kapulica nije ispoštovao dogovor.

“Ja sam, kako sam rekao, samo naslućivao dijelove Kapuličine povezanosti. Dakle, nije svatko tko je bio u klubu u Slovenskoj 9 ujedno i kriminalac, ali nije dobro što su tamo bili. Neki koji su tamo bili su direktno povezani s aferom Janaf”, rekao je Grmoja.

“Ne vjerujem nalazima koje je netko platio u privatnom aranžmanu, a siguran sam da je Mario Kapulica do grla u aferi Janaf i iza toga stojim”, rekao je Grmoja.









Na pitanje je li moguće da je imao pogrešne podatke o tome je li Kapulica bio u klubu, Grmoja kaže kako to nije moguće te je ustvrdio da je Kapulica direktno povezan s aferom JANAF i klubom.

“Šira javnost ne zna da je Kapuličin kum i pouzdanik Goran Puklin u svom stanu čuvao više od 4 miljuna kuna Dragana Kovačevića iz Kluba u Slovenskoj 9.

Kada je Puklin priveden uskokovi istražitelji pretražujući njegov mobitel otkrili su novi krak afere JANAF u kojoj svoju ulogu ima i Mario Kapulica. Na temelju poruka u jednoj whatsup grupi Uskok je proširio optužnicu za novu točku optužbe kojom se tereti Kapuličinog kuma Puklin da je tvrtki Fleksbit ( čiji je Puklin bio prikriveni vlasnik) namjestio posao nabave softvera za online klađenje koje je Hrvatska lutrija platila navedenoj tvrtci ukupno 8,29 milijuna kuna.









Sve te poslove tvrki Fleksbit namjestio je Željko Fadljević koji je bio direktor logistike u Hrvatskoj lutriji, a iz mobitela Kapuličina kuma Puklinova jasno je da je Fadljevića upravo Puklin postavio u Hrvatsku lutriju i da je o tome obavijestio svog kuma Kapulica”, rekao je Grmoja.

Pročitao je i WhatsApp poruku

“Uskokovi istražitelji su u Puklinovu mobitelu pronašli WhatsApp poruka koju je 22. rujna 2019. Puklin poslao svojem prijatelju i kumu Mariju Kapulici, predsjedniku Zajednice utemeljitelja HDZ-a, a u kojoj tvrdi da je on predložio predsjedniku Uprave HL-a Mariju Musi da Fadljevića postavi na direktorsko mjesto u HL-u.

“Onaj Željko Fadljević (jednom sam ti ga doveo u ured i jednom smo bili na ručku, kod Muse je direktor nabave po mojoj preporuci, ja ga znam dok smo još skupa radili u Dalekovodu)”, napisao je Puklin Kapulici.

“Dakle, popis s akterima afere JANAF i posjetiteljima kluba u Slovenskoj 9 koji sam dobio u jeku afere Janaf je itekako vjerodostojan. Na njemu se nalaze imena poput Milorada Pupovca, Olega Butkovića, Zorana Šprajca, Zorana Milanovića, Borisa Rašete i mnogih drugih istaknutih političara i novinara”, rekao je Grmoja i dodao kako je njegova veza s aferom puno jača i direktnija od samog odlaska u Klub.