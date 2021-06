GRMOJA OTKRIO ŠTO OČEKUJE OD TOMAŠEVIĆA: Podržava ih u samo jednoj stvari! ‘Nitko ih neće opstruirati, mogu provoditi svoje politike nesmetano’!

Autor: N.K

Saborski zastupnik i politički tajnik Mosta Nikola Grmoja gostovao je na N1 televiziji gdje je između ostalog govorio o platformi Možemo i Tomislavu Tomaševiću.

Rekao je kako Možemo! ima šansu u miru provoditi svoje politike jer imaju gotovo apsolutnu vlast, ali napominje kako nije siguran da će njihove ekonomske ideje pomoći Zagrebu.

Grmoja kaže kako od novog gradonačelnika Zagreba, Tomislava Tomaševića, očekuje da “napravi ono što je obećao”.

Vlast u gotovo svim gradskim četvrtima

“A to je obračun s klijentelističkim i koruptivnim strukturama. Što se tiče njihovih ekonomskih ideja, mislim da to ne može donijeti prosperitet Gradu Zagrebu, ali oni su dobili potporu i sad je na njima da to ispune. Imaju apsolutno vlast i u Gradu i u Skupštini, i vlast u gotovo svim gradskim četvrtima. Mogu svoje politike provodi nesmetano i bit će im lakše”, govori.

Ne vjeruje da bi Tomašević mogao nailaziti na opstrukcije od strane suradnika.

“Ne znam kakve opstrukcije mogu imati s obzirom na vlast koju imaju. Ne znam tko bi ih mogao spriječti u naumima i onome što žele provesti. Tomislav Tomašević je dobio pljesak, vlast se promijenila, mijenjat će sada i dresovi. Ne vidim da će biti opstrukcija”, govori Grmoja.