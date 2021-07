GRMOJA OTKRIO: ‘Nisam mogao zaspati jer sam primio prijetnje smrću, da ću gledati svoje dijete u mrtvačkom sanduku’

Autor: M.P.

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja danas je došao na konferenciju za medije HSLS-ovca Darija Hrebaka s kojim je u otvorenom sukobu nakon što ga je zazvao ‘žetončićem’ i rekao da ‘Hrebaku nije do LGBTIQ+ populacije, već do peglanja imidža’.

Grmoja je rekao kako je zbog svojih stavova primio ozbiljne prijetnje.

Podsjetimo, Grmoja je prije nekoliko dana na svom Facebook profilu postavio pitanje: Podržavate li moju inicijativu da se što je moguće žurnije izglasa Antipedofilski zakon kojim će se uvesti najstrože moguće kazne za pedofile ali i zaštititi djecu od seksualnih sadržaja i LGBTQ propagande?

Grmoja je rekao da je riječ o paketu zakona i da je jasno o čemu se tu radi.

“Nisam govorio o pravima seksualnih manjina, propaganda je jedno, a prava drugo. Svatko u slobodnoj zemlji može hodati za svoja prava, nemam s tim problema. Za mene je propaganda kada ideolozi LGBTQ pokreta i autori rodne ideologije negiraju spol i govore da je to pseudoznanstveni konstrukt”, rekao je danas u Saboru.

“Ako ćemo mi doći u situaciju da je svaka kritika neke udruge, neke politike, kritika neke orijentacije, nećemo daleko doći. Ja na takav oblik totalitarnosti neću priznati”, rekao je Grmoja i dodao da mu je bliži svaki dobar čovjek u gay paradi nego oni koji su ih napali.

Na kraju je otkrio da je primio prijetnje, a da su ga posebno uznemirile prijetnje upućene njegovom djetetu, zbog čega razmišlja da to prijavi policiji.

Noćas nisam mogao zaspati do tri sata jer sam primio prijetnje smrću“, rekao je Grmoja novinarima u Hrvatskom saboru precizirajući da je prijetnje primio putem društvene mreže.









Naglasio je da ga te prijetnje “nisu toliko uznemirile, već ga je uznemirila prijetnja smrću njegovu djetetu.

“Slika djeteta u mrtvačkom sanduku, i to da ću patiti kao Mišo Kovač (pjevač čiji je sin izgubio život sa 16 godina) i gledati svoje dijete u mrtvačkom sanduku. To me malo uznemirilo, nisam čovjek koji se boji, sama ta slika je potresna”, kazao je Grmoja.