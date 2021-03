GRMOJA OTKRIO KAKO KARAMARKO NIJE DAO NA MESIĆA: ‘Ima tonski zapis, predstavlja se kao veliki domoljub’! Presuda Upravnog suda je obmana javnosti’

Autor: N.K

Upravni sud u Zagrebu poništio je odluke Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, pa i pokretanje postupka u slučaju Tomislava Karamarka koji ga je tada naizgled koštao političke karijere i pozicija. Karamarko je prema Povjerenstvu iz 2016. godine kojim je predsjedala Dalija Orešković bio u sukobu interesa jer je javno zastupao izlazak iz međunarodne arbitraže s Hrvatske i MOL-a dok je njegova supruga istovremeno surađivala s tvrtkama i ljudima povezanim s MOL-om. U javnosti sada ostaje dojam kao da su Most koji je tražio njegov odlazak i Dalija Orešković uništili političku karijeru Karamarka bez razloga, međutim, Nikola Grmoja iz Mosta za Dnevno kaže kako je istina znatno drugačija.

Treba napomenuti kako sud nije ulazio u sadržaj odnosa Karamarkovih s MOL-om. Sud je zaključio kako odluke Povjerenstva nisu zakonite odnosno da odredbe o načelima djelovanja dužnosnika nisu dovoljno precizne jer sadrže opća načela koja nisu podobna za samostalno utvrđenje odgovornosti, već tek kad ih se poveže s konkretnim zabranjenim postupanjem. Zbog toga nema osnove za sankcije ako razlog za to nije jasno definiran i predvidiv.

Tako bi se mogla sažeti presuda Karamarku koji ju između ostalog u nizu svojih istupa nakon presuda prozvao Mostovce za pad Vlade te poručio kako će Most to morati objasniti.

Za komentar smo zamolili zastupnika Mosta Nikolu Grmoju koji se prisjetio te 2016. godine kada je pala Vlada. Prema njegovim riječima, Vladu je srušio HDZ, a ne Most.

“INA je nezakonito završila u mađarskih rukama”









„Naša uloga je sasvim jasna. Dobro se zna da je mađarski MOL na nezakonit način došao do kontrolnog paketa dionica i da je presudama hrvatskog pravosuđa bivši hrvatski premijer Sanader osuđen zbog toga te da je Hrvatska u vrijeme Vlade Zorana Milanovića ušla u međunarodnu arbitražu kako bismo dokazali da je taj kontrolni paket dionica završio u mađarskim rukama na nezakonit način. Međutim, hrvatsko pravosuđe i HDZ kao stranka učinili su sve da mi izgubimo tu arbitražu jer je prvo Ustavni sud srušio presudu Ivi Sanaderu. Naš pravni tim predvođen Lukom Mišetićem je pokušao dobiti međunarodnu arbitražu, ali ako hrvatsko pravosuđe nama ne ide u korist nismo ništa bolje mogli ni očekivati“, rekao nam je Grmoja.

„Karamarko je uporno tvrdio da se Hrvatska treba povući“

„Dok su u Vladi bili premijer Tihomir Orešković i Božo Petrov su držali hrvatsku stranu tvrdeći da hrvatska ima argumente i da mora dobiti tu arbitražu što je bilo jedino logično i državnički. Da ste vi na sudu s neki, ne biste sigurno govorili da se morate povući iz tog postupka ili da se trebate dogovoriti, nego biste tvrdili da imate argumente i da ćete dobiti. Jedini koji je tvrdio da se Hrvatska treba povući i da mi ništa ne bismo dobili – što je obična priča- je Tomislav Karamarko“, prisjeća se Grmoja koji tvrdi kako je presuda Karamarku jedna velika obmana.









„Ova presuda je tu zbog Plenkovića, a ne zbog Karamarka“

„Što se tiče presude Upravnog suda, tu se obmanjuje javnost. Karamarko je samo profitirao na tome što se Plenković zbog afere Borg i afere Finska odlučio obračunati s Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa i oduzeti mu pravo da odlučuje o članku 5. odnosno načelo o povredi obnašanja dužnosti. Time sve presude protiv političara padaju. Nedavno je pala i protiv pokojnog gradonačelnika Milana Bandića, sada je pala protiv Karamarka, a cilj svih tih presuda je to da Andrej Plenković ne dođe na udar Povjerenstva zbog afere Borg i afere Finska. To je istina, ali se ne čuje u javnosti“, govori nam Grmoja koji je između ostalog rekao kako su mnogi zaboravili da je Most i prije odluke povjerenstva tražio odlazak Tomislava Karamarka.

„To nije etično i ne možete tako nastupati“

„Treba reći i da tadašnja Vlada nije pala zbog odluke Povjerenstva. Svi su zaboravili da je Most prije odluke Povjerenstva rekao da Tomislav Karamarko mora otići jer je njegova žena surađivala sa konzultantom MOL-a Jozom Petrovićem i s firmama bliskim MOL-u, a istovremeno je Tomislav Karamarko govorio da se moramo dogovoriti s MOL-om. To nije etično i ne možete tako nastupati. Ako je njegova žena imala takva poslovanja, barem je mogao šutiti o svemu tome, a ne javno agitirati“, smatra Grmoja.









„Orešković je tražio da Karamarko i Petrov odu. Petrov je pristao, Karamarko nije“

„I premijer Orešković je tražio da odstupi Tomislav Karamarko kako bi se spasila Vlada, a tražio je da u tom slučaju odstupi i Petrov na što je on i pristao. Ali Karamarko nije pristao, pa je HDZ srušio Tihomira Oreškovića, premijera koji je jedini smanjio javni dug, koji nije bio dio te koruptivne hobotnice. Najlakše je reći da iza svega stoje interesni lobiji“, smatra Grmoja.

“Karamarko se predstavlja kao veliki domoljub”

„Karamarko govorio da bi proveo lustraciju, a Most je otvorio komunističke arhive. Karamarko se predstavlja kao veliki domoljub, a bio je u uredu Stipe Mesića i kad smo mi predlagali da se ukine Mesićev ured, Karamarko je bio protiv toga, postoji i tonski zapis“, rekao je Grmoja za Dnevno poručivši kako su Karamarkovi istupi finte za birače.

„Karamarka je srušio HDZ“

„Mislim da bi Karamarko možda i opstao u politici da mu njegovi unutar HDZ-a nisu sapunali dasku, prvenstveno Milijan Brkić. Uvjeravali su ga da će mu osigurati većinu mimo Mosta, a to nije bilo moguće. Da se samo povukao na mjesto predsjednika Sabora, vjerojatno bi ostao i predsjednik HDZ-a, vjerojatno bi i Vlada opstala. Pad Vlade bio je pitanje sukoba unutar HDZ-a“, zaključio je Grmoja.