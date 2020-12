GRMOJA ODGOVORIO ŠKORINOM TAJNIKU: Domovinski pokret ima unutarnjih problema

Lokalni izbori u Hrvatskoj održat će se krajem svibnja iduće godine no pripreme i kampanja stranaka u punom su jeku. Zanimljivo će biti na lijevoj i desnom političkom spektru, na kojima se već uvelike spekulira o pripremama za ove izbore. O lokalnim izborima ovih se dana očitovao politički tajnik Domovinskog pokreta komentirajući mogućnost obnove suradnje s Mostom.

Radić je istaknuo da DP ne isključuje mogućnost suradnje s drugim opcijama. Iako su bili otvoreni za pregovore s Mostom, od toga, prema svemu sudeći, neće biti ništa. O svemu je za Jutarnji list kazao: “Zvali smo Mostovce nekoliko puta, bili smo spremni dati im da nose liste u nekih županijama. Nisu se odazvali. Mislim da se Mostovci zapravo boje vlasti i odgovornosti. Most ima velikih problema s članstvom, kažu da ih je 500, ali sumnjam da ih ima više od 300, oni su u organizacijskom smislu tek natruhe stranke”.

Za komentar ovih navoda DP i njihovog političkog tajnika koji je dosta iskritizirao MOST, upitali smo njihovog saborskog zastupnika Nikolu Grmoju.

“Nas baš nitko nije iz Domovinskog pokreta zvao ili nam bilo što nudio, to su klasični spinovi i ne znam uopće kakve su namjere da se takve nešto plasira” ističe Grmoja. ‘Domovinski pokret nas u posljednje vrijeme dosta napada pa nas to sve ni ne čudi’.

“Što se tiče toga da se MOST boji vlasti i odgovornosti mogu poručiti smao to da MOST želi vlast i odgovornost i toga se ne boji, a za vlast se već u neki m dijelovima zemlje pripremamo na lokalnim izborima” kaže nam Grmoja. “Želimo suradnju sa svima onima koji su za suradnju otvoreni u borbi protiv političkog duopola HDZ- SDP”, dodatno je prisnažio.

Ni on nije ostao dužan Domovinskom pokretu i Radiću. “Domovinski pokret očito ima problema unutar sebe pa se očito treba baviti drugima, u ovom konkretnom slučaju MOST-om. Mi se ne bavimo drugima nego smo konkretni, iznosimo ideje i dajemo konkretne prijedloge za boljitak Hrvatske” kaže Grmoja.

Grmoju smo na kraju priupitali kako teku njihove pripreme za predstojeće lokalne izbore.

‘Užurbano se pripremamo no još nemamo konkretnih imena, znamo samo da u Rijeci prema anketama naš kandiadat Marin Miletić stoji više nego dobro i spreman je preuzeti gradonačelničku funkciju’ kaže Grmoja. Na pitanje što planiraju u Zagrebu i koga će podržati odnosno hoće li imati svoga kandidata Grmoja je istaknuo: U Zagrebu pratimo situaciju, nismo se još odlučili tko bi trebao biti naše kandidat za gradonačelnika, tražit ćemo najbolje rješenje, otvoreni smo za suradnju. Jedini uvjet za suradnju i našu podršku je taj da kandidat ili opcija nemaju nikakve dodirne točke s Milanom Bandićem’ zaključio je Nikola Grmoja u razgovoru za naš portal.

Pred nam je zasigurno burna i živahna politička zima, stranke se bruse i pripremaju za izlazak pred birače u svibnju iduće godine. Niskih udaraca i svega što ide uz politički folklor zasigurno neće nedostajati. A vjerujemo kao i svaki puta dosad da će biti kako ugodnih tako i neugodnih i neočkivanih iznenađenja.