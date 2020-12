GRMOJA O PRESUDI SAUCHI: ‘S odmakom mogu reći, iako to nije pametno, da nisam siguran da je taj čovjek kriv’

Saborski zastupnik i politički tajnik Mosta Nikola Grmoja se nakon današnjeg predstavljanja Zvonimira Troskota za Mostovog kandidata za zagrebačkog gradonačelnika osvrnuo i na presudu Tomislavu Sauchi.

“Sjedio sam s njim u Saboru i sjećam se da smo ga Bulj i ja žestoko prozivali kada je očuvao vladajuću većinu. S odmakom mogu reći, iako to nije pametno, da nisam siguran da je taj čovjek kriv. Neka institucije odrade svoje, no ne bih se na to kladio. Ono što je u trenutku straha i neizvjesnosti podržao većinu nije bilo najpametnije, a je li on odgovoran u toj aferi, ne bih se na to kladio”.

Nepravomoćnu presudu komentirao je i Nino Raspudić.

“Saucha više ne drži ruku u Saboru, da drži i sada, možda bi priča bila drugačija. Odgovor je u tome što je držanje ruke u prošlom vremenu” rekao je Raspudić.

Sauchi nepravomoćno tri godine zatvora, Zeljko četiri i pol

Podsjetimo, na Županijskom sudu u Zagrebu jutros je objavljena presuda za tzv. “aferu dnevnice”. Tomislav Saucha i Sandra Zeljko proglašeni su krivima. Sud je rekao da je Saucha iskoristio položaj i ovlasti te kao službena osoba ovjerio ispravu s lažnim podacima. Zeljko je još kriva što je izrađivala putne naloge i koristila što je se nije kontroliralo te izradila 66 putnih naloga. Imitirala je potpise Nevena Zelića i Davora Božinovića te za takve putne naloge preuzela akontacije i dnevnice čime je stekla korist od 349 tisuća kuna.

Više o presudi pročitajte OVDJE.