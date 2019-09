GRMOJA ‘HVALI’ PUPOVCA! ‘On je jako mudar političar i sigurno ne misli to što je rekao’

Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja gostovao je danas na N1 televiziji te komentirao aktualna politička zbivanja.

Na pitanje o predsjedničkom kandidatu Mosta Grmoja kaže kako će odluka pasti na glavnom odboru stranke. “U narednih 15 dana imat ćemo glavni odbor stranke, analizirat ćemo što ti izbori znače za Most i Hrvatsku i donijet ćemo odluku. Izgleda da su se 3 kandidata iskristalizirala kao najozbiljnija te za sada stoji da idemo sa svojim kandidatom, ali i to se može promijeniti”.

Rekao je kako je izjašnjavanje Mosta po pitanju ljevice i desnice jasno. “Meni nije ništa problematično, jasno je koje su teme u našem fokusu – borba protiv korupcije, borba za referendumsko izjašnjavanje građana, ekonomska pitanja… Nikad nisam bježao od svog svjetonazora, mislim da jedan dobar dio hrvatskog političkog korpusa drži do tradicionalnih vrijednosti”, rekao je Grmoja.

Kada je u pitanju nasilje prema pripadnicima srpske nacionalne manjine kaže kako ga potpuno osuđuje. “Da imamo jedan slučaj nasilja to je previše u društvu, prema bilo kome. To je nedopustivo. Vidio sam podatke o nasilju i ako se usporedimo s drugim zemljama, nije sve tako kako se predstavlja u dijelu javnosti i medija. Ono što pridonosi dojmu da je nasilja više jeste što se ništa ne može saktiri, a to je i dobro. To se vidi u slučaju s Damirom Škatom. No, prisutnošću nasilja u medijima stvara se dojam da je ovo društvo nasilja. Znao sam da se u Uzdolju radi o navijačima, to je njihov klasičan način djelovanja, ali ne postoji politički akter, relevantan medij koji bi to opravdavao”, smatra Grmoja.

Također, smatra kako su Pupovčeve izjave povodom nasilja u Uzdolju vrlo promišljene. “On je jedan jako mudar, pragmatičan političar, koji je svjestan toga da Hrvatska nije faktor nestabilnosti u regiji. Namjerno je išao s tako jakim izjavama, približava se hrvatsko predsjedanje EU i nastoji što više iskamčiti, a Plenković ga želi zadržati zbog međunarodnog ugleda. Mislim da se neće dogoditi ništa, ovo što HVIDRA govori da neće podržavati HDZ ako ostanu s SDSS-om? Pa gdje oni žive, već godinama su s njima u koaliciji, a tek sada im je to postalo problem. Ti koji optužuju Plenkovića su i sami bili s SDSS-om u vlasti, poput Đakića, Karamarka. Karamarko i Brkić pregovarali su s SDSS-om. Ne volim licemjerje, HDZ-u je SDSS strateški partner i mnogo dulje nego što traje Plenkovićeva vlada”, tvrdi Grmoja.

Osvrnuo se i na putovanje izaslanstva HDZ-a vladinim zrakoplovom u Helsinki gdje se održavao kongres Europske pučke stranke. “Nitko ne tvrdi da je najveći problem put u Helsinki. Ali oni ne žele dati informacije, putne naloge. Kada bi imali registar po uzoru na Kanadu i Irsku, online bi bile dostupne sve informacije o tome kako dužnosnici troše novac na putovanjima. Ali oni na to ne pristaju i pokazuju da njihove izjave o borbi protiv korupcije nemaju nikakvu težinu”, rekao je Grmoja.

Kada su u pitanju referendumske inicijative, rekao je potrebno poštivati volju naroda. “Mi moramo poštovati volju građana kada su u pitanju inicijativce. Vladajući mogu sve odraditi preko Ustavnog suda izgleda. Rashodovani političari završili su u Ustavnom sudu, što je apsolutno nedopustivo. Zadnje odluke Ustavnog suda pokazuju da je to jedno politikansko tijelo”, zaključio je Grmoja.