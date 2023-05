GRMI, SIJEVA, NEVRIJEME SE SPREMA! Tmuran i kišovit vikend pred nama, jugo se diže: Neke će iznenaditi nesvakidašnja pojava

Autor: Dnevno.hr/L.B.

Promjenljivo, povremeno s kišom te pljuskovima praćenim grmljavinom, najavio je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Oborina će biti češća u drugom dijelu dana, a lokalno može pasti veća količina kiše, osobito u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu umjereno i jako jugo, ujutro na sjevernom dijelu bura.

Kroz jutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 21 °C, u gorju malo niža.





Vjerojatna pojava žute kiše

Nad europskim kopnom su dva polja visokog tlaka i jedna izražena ciklona. Raspored zračnih masa je takav da se između Azorske anticiklone i anticiklone nad Skandinavijom nalazi dolina nestabilnog toplog, vlažnog zraka koji se proteže do sjeverne Afrike.

Središnja i južna Europa pod utjecajem su prostrane ciklone koja stacionira nad Sredozemnim morem. Središte ciklone je nad sjevernom Afrikom, a vjetrovi nad Saharom podigli su veće količine saharskog pijeska u više slojeve atmosfere.

Nad južnom Italijom te na jugu i istoku Balkanskog poluotoka vjerojatna je pojava žute kiše. U južnoj visinskoj struji suh saharski zrak prelazi preko Sredozemnog mora puni se vlagom i kao vlažan nestabilan zrak dolazi nad naše krajeve, javlja N1.

Jugo u jačanju

Danas će vrijeme biti pretežno oblačno s povremenom kišom. Poslijepodne i navečer grmljavinski pljuskovi uz mjestimice obilne oborine osobitio u Dalmaciji.

Jugo u jačanju. U noći na nedjelju premještanje plitke ciklone po osi Jadrana tako da će na sjevernom Jadranu kratkotrajno zapuhati bura. Najviše dnevne temperature zraka od 17 do 22.

Nedjelja će u većini krajeva osvanuti pretežno oblačna, povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom, ponegdje izraženijim. Mjestimice će biti obilne kiše, osobito na Jadranu i u područjima uz njega. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, na Jadranu umjereno i jako, u Dalmaciji i olujno jugo, ujutro na sjevernom Jadranu bura. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 13, na Jadranu između 13 i 17, a najviša dnevna od 13 do 17, na Jadranu između 17 i 20 °C.









Nedjelja prijepodne obilne oborine na srednjem i južnom Jadranu te unutrašnjosti. Djelomice sunčano u Istri i na sjevernom Jadranu. Jugo u jačanju tako da će poslijepodne zapuhati na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana olujnom jačinom. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 9 do 12, na Jadranu oko 15, najviše dnevne u unutrašnjosti od 13 do 17, na Jadranu oko 20.

Temperatura mora je od 17 do 19C.

Idući tjedan nastavak nestabilnog vremena s obilnom kišom osobito u utorak i srijedu te manjim porastom temperature zraka.