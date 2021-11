GRLIĆ-RADMAN ŽESTOKO ZAKUHAO! Predsjednik otkrio ‘nezgodicu’ na sjednici UN-a: ‘Rekao je za kandidata da je Srbin!’

Autor: N.K

Predsjednik Zoran Milanović danas je u Vukovaru žestoko kritizirao ministra obrane Marija Banožića zbog izjava o slanju vojske u BiH i kadroviranju oko kojeg Banožić ne popušta.

Međutim, dotaknuo se i ministra vanjskih i europskih poslova, Gordana Grlića Radmana koji je u javnost pustio informacije o navodnim kandidatima za veleposlanike koje je predložio predsjednik.

Milanović je demantirao Grlića Radmana rekavši kako su” neka od imena izmišljena”, a neka “nisu uopće aktualna”. Kazao je kako o još jednom ispadu, a objasnio je i zašto je Gordan Grlić Radman u ovom slučaju licemjeran.

Potencijalni kandidati?

Kao Milanovićevi kandidati spominju se bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić, bivši SDP-ov župan Mihael Zmajlović i bivši veleposlanik u Francuskoj Ivo Goldstein, a bivši ministri vanjskih poslova Davor Ivo Stier i Miro Kovač te diplomat Vladimir Drobnjak kao vladini kandidati.

Milanović je ispripovijedao da mu je Grlić Radman još u New Yorku za jednog kandidata predbacio da je Srbin, a za drugog da je držao Titovu sliku u uredu.

Hrvatski predsjednik je kazao da on Tita ne preporučuje, ali pita se kako nekoga možemo prozivati za to dok je i sam Tuđman 10 godina držao Titovu bistu u svom uredu.

“To je vrlo nisko i pokazuje da se na ovakav način ponašaju prema ljudima kao prema čunjevima”, dodao je Milanović.

“Vidjeli ste još jedan ispad Ministra vanjskih i europskih poslova s kojima sam neki dan lijepo razgovarao na državnoj večeri za predsjednika Malte. Međutim, ljudi koji su toliko zarobljeni u svojem položaju i moraju raditi takozvane bludne radnje po nalogu svojih mentora ne mogu iz svoje kože. Vidjeli ste kako je gospodin ministar outao, odnosno provalio neka imena. Neka su izmišljena. Neka u opće nisu aktualna”, naglasio je Milanović.









“Rekao je za jednog da je Srbin”

Ispričao je i navodno anegdotu sa sjednice UN-a.

“Za jednog je rekao da je Srbin i to u prisustvu Orsata Miljenića na Općoj skupštini UN-a. Kada se otvaralo. Na što sam mu rekao da ću ga preseliti u drugi red. Iako nije važno, taj čovjek nije Srbin. Ovaj treći je držao Titovu sliku u uredu. Ja to ne preporučujem, ali kako ćeš Goldsteinu uzeti to pravo, ako je Tuđman držao njegovu bistu 10 godina. Ne preporučujem niti jedno niti drugo. To je vrlo nisko. Goldstein je ugledan sveučilišni profesor i s njim se mnogi neće složiti, kao što se ni ja ne slažem s njime u svemu.

“Promaknuo sam Stiera iako sam znao obiteljsku pozadinu”

Kaže kako je ministar htio napakostiti, a sada mu se sve prelama na Stieru.

“Na ovaj način je ta cijela skupina ljudi s kojima je Grlić Radman došao Miljeniću, o čemu sam se sada informirao, je doveo u nemoguću poziciju. Jer da bi se napakostilo nekome tko je držao Titovu sliku, doveden je u pitanje i Stier koji je uređivao ustaške novine. Ja sam mu bio šef u Ministarstvu vanjskih poslova i predložio sam njegovo promaknuće prije puno godina i odlazak u Bruxelles iako ga nisam pitao što mu je bio deda. To više nije bitno, preko toga pokušavam prijeći”, zaključio je Milanović-









Bio je Čepinski ubojica, ratni zločinac. Prelazim preko toga. Ali Grlić Radman, čiji je otac bio istaknuta komunjara, direktor kafilerije koju su privatizirali, mala tvornica novca, drži mi lekcije o Titu. To je takvo licemjerje. Ljudi smatraju da mogu što god žele. Ministar više ne postoji za mene”, rekao je Milanović.