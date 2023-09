Grlić Radman vratio Milanoviću pa otkrio: ‘Jedan me ministar pitao za njegovo zdravlje’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman komentirao je stanje u diplomatskoj mreži te dogovor oko izbora veleposlanika koji još nisu postigli predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković.

Nakon nove runde uvreda s Pantovčaka, koliko su dalje od dogovora?

“Otklonio bih tezu da smo mi vrijeđali, čuli smo uvrede Milanovića, to je ispod svake razine nekog dužnosnika”, rekao je uvodno Grlić Radman na N1 televiziji.





“Kome su više u interesu veleposlanici nego Vladi, kako sam čuo na primanju veleposlanika, bilo je iznenađujuće da je Milanović rekao da želi da se dogodi rotacija, a prošle godine je pričao da im želi doživotni mandat. Dobio sam puno poruka pa sam nazvao Orsata Miljenića s kojim dobro surađujem, pitao sam ga je li to neka duda varalica. On je rekao da je dao neku nadu. Ja sam na to rekao, ako idemo u to, moramo zaštiti integritet našeg razgovora, o tome ću izvijestiti premijera. Drugi dan je izašla vijest da je uspostavljen neki kontakt s Ministarstvom, kao da smo mi neki svemirski brod”, rekao je Grlić Radman.

‘Nisam njuškao, to je bio običan razgovor’

Milanović ga je optužio da je njuškao kada je nakon predsjednikova primanja za veleposlanike nazvao Orsata Miljenića.

“Kompromitirao je običan telefonski razgovor. Treba razlikovati načelni razgovor i onaj nakon što mi premijer da mandat. Ja sam podigao slušalicu. Za rotaciju je zainteresirana Vlada, pa ja radim s veleposlanicima. Oni čekaju na koncu i svoj trenutak. Vani imamo puno veleposlanika koji su prešli i starosnu granicu”, napominje.

Ne znam što će Miljenić reći, mi imamo dobru suradnju, nikad nismo imali nesporazuma, no sve je blokirano kod Milanovića, naknadim uvrštavanjem kandidata bez diplomatske pozadine, dodao je ministar.









“Nemamo mi svoje ljude, to su karijerni diplomati. On je u 11. mjesecu 2020., kada mu je Plenković dao prva imena i prijedlog, odbio i rekao 50:50. On u tom trenutku nije imao popis. Doista sam s Miljenićem nekoliko puta pričao, na našem popisu se nalaze ljudi iz kuće. U rujnu 2021. bilo je nekih sedam ljudi koji su bivši ministri ili druge osobe, koje su oni predložili, ali ne bih o imenima”, tvrdi Grlić Radman.









Ministar izvrijeđao predsjednika i otkrio: Netko me pitao za njegovo zdravlje

Zatim je nastavio govoriti kako predsjednik širi atmosferu zagađivanja prostora i štetu.

“Vlada je uspjela što on nije. Pitajte Milanovića što je učinio četiri godine, trebao bi biti moralna vertikala, širiti radosnu vijest, podržavati Vladu, on je zavidan na sve uspjehe ove Vlade. Teško je s njim komunicirati kada je ljubomoran, neispunjen, neostvaren. Karakter upravlja njegovim mislima, umjesto da to radi mozak. Kako on može pomoći Vladi i državi za dobru reputaciju? Citirao bih jednog ministra koji me pitao prošle godine: ‘Kako je vaš predsjednik? Je li OK?’, a zatim mi je rekao ovu izreku: ‘Klaun ide u palaču da bi postao kralj, no palaču pretvara u cirkus’. Ako želi uvrede pretvoriti u cirkus, ne želimo da to učini državi”, rekao je Grlić Radman.