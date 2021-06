GRLIĆ RADMAN VRAĆA MILANOVIĆU: ‘Lamentira bez odgovornosti i znanja, on u godinu i pol niti jednom nije bio u Bosni i Hercegovini’

Autor: Dnevno.hr

Ministar Gordan Grlić Radman obratio se javnosti ispred zgrade Ministarstva vanjskih poslova nakon današnjih izjava predsjednika Milanovića koji je rekao da se njegova obitelj obogatila u vrijeme komunizma te da neće potpisati deklaraciju NATO-a jer neke zemlje žele izbaciti spominjanje Daytonskog sporazuma i konstitutivnih naroda u BiH.

“U bivšoj državi trebate imati u vidu da je svako spominjanje imena Hrvat upućivalo na opasnost. Niste smjeli pjevati domoljubne pjesme, milicija me 1976. na Novoj godini proganjala jer sam pjevao ‘Marjane, Marjane, Vilo Velebita’. 1977. sam dobio šamar od milicajca kada samo kao maturanti pjevali neke obične pjesme, pa me tražio ličnu kartu, na što sam ga pitao zar ne misli na osobnu kartu. To oslikava stanje u takvoj državi koja nije imala budućnosti jer nije bila bazirana na ravnopravnosti”, rekao je Grlić Radman,

Dodaje, Milanović je noću donio Lex Perković da bi zaštitio izručenje ljudi koji su radili za Udbu.

“Govorimo o toj epizodi za vrijeme dok je bio premijer, sada je to vjerojatno zaboravio, sada prepisuje narativ koji hrvatska Vlada ima u odnosu na BiH u pet godina, gdje se državničkom politikom borimo za interese i položaj Hrvata u BiH. Milanović svojim izjavama kontaminira javni prostor, sve to ne pridonosi predstavljanju državne politike u svijetu, a i destabilizira rad Vlade koja je posvećena jačanju socijalne stabilnosti, gospodarskog rasta, borbe protiv covida. Izjavama bez odgovornosti i razloga usporava nas i sramoti kako među predstavnicima međunarodne zajednice pa i u svijetu”, kaže Grlić Radman.

Novinare je zanimalo da pojasni Milanovićevu izjavu o nekim zemljama koje iz završne deklaracije summita žele izbaciti spominjanje Daytonskog sporazuma.

“To je obmana, nema uporišta, javnost o njoj ne zna. Jačanje transatlantskih odnosa, to je suština sastanka NATO saveza sada. Kada sam inicirao neformalnu radnu skupinu, zadaća mi je bila pripremiti se što bolje sa summit 14. lipnja, u njoj je bio predstavnik Vlade i Ureda predsjednika, mi smo radili dokumentaciju, mi smo se borili za točke koje su nam važne. Pitanje o BiH, koje je on izvukao iz šešira, dio je stalne politike po pitanju BiH, prihvaćena je naša, Vladina, formulacija Daytonski sporazum, iz čega proizlazi sve ostalo, jednakopravnost, konstitutivnost i naše aktivno zalaganje za reformske procese u BiH, Milanović je prepisivač naših napora”.

“Odradio sam ministarski sastanak, mogao sam ići i biti kao fikus, taj sastanak će trajati dva sata, neću imati aktivnu ulogu, a u Hrvatskoj ću u to vrijeme moći raditi produktivnije”, objasnio je zašto ne ide na NATO summit.

“Pitajte njega što će raditi u Bruxellesu, neće imati niti jednu bilateralu. Lamentiranje bez odgovornosti i znanja, on u godinu i pol niti jednom nije bio u Bosni i Hercegovini, prije izbora je tvrdio da na parlamentarnim izborima mogu glasati samo Hrvati koji žive u Hrvatskoj. Milanović ne govori istinu, imamo sve podatke i dokumentaciju što se tiče NATO summita. Mi stalno radimo na zaštiti položaja hrvatskog naroda u BiH, on uopće nije bio informiran, govori vjerojatno kako bi ušao u prostor i prepisuje sve što smo do sada učinili nezasluženo”, rekao je Grlić Radman.