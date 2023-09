Grlić Radman tone sve dublje: ‘Za ministrovog oca oprala sam 400.000 eura’

Autor: Jasenka Kovač/7dnevno

Poduzetnica iz Zagorja Mirjana Visinski na sudu je izjavila kako su ona i njezin suprug godinama izvlačili novac iz tvrtki Agroproteinka i Interplod. Od 2011. do 2018., tvrdi, izvukli su oko tri milijuna kuna i predali ih Anti Grliću Radmanu, ocu ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana.

Tvrtka Agroproteinka našla se ovih dana u fokusu javnosti jer je angažirana na zbrinjavanju lešina svinja u Slavoniji koje su eutanazirane zbog afričke svinjske kuge. Ova je tvrtka dobila desetogodišnju koncesiju za taj posao 2017., još dok Grlić Radman nije bio ministar, nego hrvatski diplomat u Njemačkoj. Pobijedila je na natječaju na koji se jedina i javila.

Gordan Grlić Radman koji u ovoj tvrtki, s ostalim članovima obitelji, ima većinski udio, od unosnih poslova, i nakon što je postao ministar, ubire dobit. Posljednjih nekoliko godina, otkako je na čelu Ministarstva vanjskih poslova, na račun mu je sjelo više od dva milijuna eura dobiti. Taj mu novac pripada jer ima nešto više od 20 posto udjela u Agroproteinci. Nakon što je tvrtka došla pod povećalo, i Radman je morao objašnjavati zašto u svojoj imovinskoj kartici nije prijavio taj prihod. Kaže lakonski da je zaboravio, priznaje propust i gotovo da se posipa pepelom, samo kako bi se sve što prije zaboravilo. Doduše, izvjesno je da će ga stići kazna Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, no političke posljedice zasad neće snositi.





Izvlačenje novca

Paralelno s ovom aferom traje i žalbeni postupak u procesu u kojem je gospođa Visinski iznijela ozbiljne optužbe na račun tvrtke u suvlasništvu ministra vanjskih poslova.

“Pokojni Ante Grlić Radman bio je osnivač i direktor tvrtke Interplod d.o.o., te većinski dioničar i direktor tvrtke Agroproteinka d.d. iz Sesveta. Ja sam bila jedina direktorica tvrtke In Terra, dok je moj suprug Andrija Visinski bio osnivač i jedini zakonski zastupnik društva Agroterra Logistica d.o.o. Oroslavje. Interplod i Agroproteinka su po nalogu Ante Grlića Radmana od 2011. do 2018. našim firmama doznačile više od dva milijuna kuna. Do 2014. novac je doznačivan na račun firme In Terra, dok je od početka 2015. plaćano firmi mog muža Agroterra Logistica. Od tog novca ja sam od svake pojedine doznake 90 posto iznosa podizala i predavala na ruke Anti Grliću Radmanu. Preostalih 10 posto zadržavala sam kao nagradu za izvlačenje novca ovih firmi kojima je upravljao pokojni Grlić Radman”, izjavila je na sudu Mirjana Visinski.

Iskaz je davala u postupku u kojem je ministrov brat, drugi sin pokojnog Ante Grlića Radmana, Ivica Grlić Radman, direktor Agroproteinke, tuži zbog dugova. U pitanju je 70 tisuća eura i 80 tisuća kuna što ih je Mirjana Visinski trebala još 2015. navodno vratiti ministrovu ocu. On je u međuvremenu preminuo, a potraživanje od zagorske poduzetnice naslijedio je Ivica Grlić Radman, ministrov brat.

Zanimljivo je da, prema presudi u koju smo dobili uvid, Grlić Radman nije imao nikakav konkretan dokaz o dugovima gospođe Visinski, no njegovo potraživanje utvrđeno je tijekom ostavinskog postupka iza pokojnog oca. Rješenje je doneseno na osnovi izjave o priznanju duga potpisane kod javnog bilježnika, no Mirjana Visinski na sudu je izjavila kako je riječ o fiktivnoj izjavi. Nikakav dug, uvjeravala je sud, prema ministrovu ocu nije imala.

Lažne izjave

“Po uputi i nalogu Ante Grlića Radmana u njegovo sam ime plaćala radove na njegovim nekretninama na Severovu brijegu u Stubici i dvjema vikendicama u Kapelščaku. Manji dio sam predavala na ruke njegovu nećaku Ivici Grliću. Dijelom doznačenih novčanih sredstava plaćala sam i određene radnike i nabavu dijela materijala i opreme na imanju kuće u Stubičkim Toplicama koju je pokojni Ante kupio”, navela je na sudu.

Objasnila je i kako je došlo do potpisivanja spornih izjava kojima je Ivica Grlić Radman sada dokazivao da mu je dužna golem novac.









“Te su mi izjave samo dane na potpis, a Anti su trebale služiti kao osiguranje da ću ispoštovati sve njegove usmene naloge i upute. Više puta mi je potvrdio da je uništio sve izjave o priznanju duga koje sam mu potpisala”, prisjetila se tužena poduzetnica.

U izjavi o priznaju duga od 29. lipnja 2015. nije navedeno po kojoj osnovi postoji njezino dugovanje u iznosu od 532.000 kuna, a, ukazivala je tijekom postupka, ne postoji niti jedan dokaz da je bilo što primila od ministrova oca.

“Ante Grlić Radman nikada mi nije posudio niti jednu kunu – ni na ruke niti preko računa. Te su izjave lažne”, naglasila je zaključujući kako su izjave zbog toga zakonski ništetne. Drugim riječima, na osnovi spornih izjava o dugovanju Ivica Grlić Radman ne može sada tražiti povrat novca.









“Ante nam je na početku obećao da će riješiti sve naše probleme. Nosila sam mu novac umanjen za svoju proviziju, a on mi je naknadno rekao da je sve izjave o dugovanju, kojima se samo želio osigurati, poderao jer je bio uvjeren da će me njegova djeca nakon njegove smrti oderati. Nisam sumnjala u to što mi je rekao jer je naša poslovna komunikacija bila korektna. Fakture koje sam ispostavljala Agroproteinci odnosile su se na istraživanje tržišta, marketing i reklame jer je to bio jedini način na koji sam mogla izvući novac a da ništa ne bude sumnjivo. Od 2011. do 2018. za usluge istraživanja tržišta, marketinga te reklama na račun In Terre je isplaćeno ukupno 2,100.000 kuna, a na račun Agroterre Logistice od 2015. do 2018. isplaćeno je oko 900.000 kuna. Za sve te isplate od mene su tražene potvrde kod javnog bilježnika kao osiguranje vraćanja tog novca”, svjedočila je.

Iskaz je tijekom postupka dao i njezin suprug Andrija Visinski, koji je na sudu opisao kako je Antu Grlića Radmana poznavao tridesetak godina.

“Znao je dolaziti k nama u lokal. Kada smo supruga i ja ostali bez posla, povezali smo se i obećao nam je pomoć u vezi s poslovanjem firme koju je moja supruga trebala. Tako je otvorena firma In Terra kojoj je moja supruga bila vlasnica i direktorica, a ja sam bio zaposlen u njoj. To se sve događalo oko 2012. sve do 2015. godine. Ta firma moje supruge bavila se trgovinom i gradnjom te posredovanjem u gradnji, a u stvari se preko te firme prao novac za pokojnog Antu. On je na žiro-račun uplaćivao određeni novac koji bi supruga u opsegu od 90 posto ponovno njemu vraćala i zadržavala 10 posto kao nagradu za posredovanje. Ja u početku nisam ni znao za sve to, ali sam kasnije vidio da na račun firme sjeda velik novac. U isto vrijeme mi nikada nismo imali novca pa sam pitao Mirjanu što to radi. Ona mi je jednostavno odgovorila da pere novac za Antu“, izjavio je Andrija Visinski.

Kasnije je na njegovo ime osnovana tvrtka Agroterra, ali i njoj je, prema riječima gospodina Visinskog, jedini razlog postojanja bilo poslovanje s Antom Grlićem Radmanom.

“I na račun te firme doznačivao je novac koji smo mu onda vraćali na ruke. Plaćali smo i radove na njegovim nekretninama koje je kupovao po moru i Hrvatskom zagorju. Ja sam mu ih pronalazio za jeftin novac. Dio tog novca, točnije 10 posto, zadržavao sam kao naknadu za posredovanje. Nakon otprilike tri godine takvog poslovanja In Terra je otišla u stečaj jer je poslovala s gubitkom s obzirom na to da se porezni dug povećavao iz godine u godinu, a u stvarnosti novca nije bilo”, svjedočio je suprug zagorske poduzetnice.

Četiri računa

Prema njegovim riječima, tvrtke pokojnog Ane Grlić Radmana Agroproteinka i Interplod od 2011. do 2017. uplatile su na račun tvrtki In Terra i Agroterra ukupno oko 2,500.000 kuna. Svjedok je potvrdio da je na račun In Terre uplaćeno negdje oko 2,000.000 kuna.

“Kasnije više nisam želio raditi za proviziju od 10 posto već sam tražio da to bude 20 posto. Nisam želio ući u sustav PDV-a, ali je zbog toga naša suradnja završila, s time da su radovi na Antinoj vikendici na Severovu brijegu u Donjoj Stubici, prema njegovu usmenom nalogu, svi izvršeni. Ja sam platio sve izvođače koji su ondje radili, dok meni njegov sin Ivica Grlić Radman vrijednost tih radova od oko 200.000 kuna nikada nije platio. Zbog toga se vodi postupak na drugom sudu”, naveo je Andrija Visinski.

Ovaj svjedok tvrdi da mu supruga nikada nije spominjala navodne pozajmice od Ante Grlića Radmana.

“Naša je suradnja završila negdje 2017. ili 2018., ne sjećam se točno. Ja sam napisao izjavu da prema društvu Agroproteinka i Interplod Sesvete te prema gospodinu Anti Grliću Radmanu nemam nikakvih potraživanja”, prisjetio se svjedok te dodao kako je tu izjavu potpisao u svojstvu direktora Agroterre. Izjavu je i predao u sudski spis.

“Nakon prekida suradnje Ante Grlić Radman nije nikada zvao ni mene ni suprugu zbog bilo kakvog dugovanja. Nikakvo dugovanje nikada nije ni spominjao. Pred smrt mi je rekao da smo kvit, a da račun za kuću na Severovu brijegu u Donjoj Stubici pošaljem na Agroproteinku i da će to Ivica platiti, međutim, to se nije dogodilo iako sam ja račune poslao. Riječ je o ukupno četiri računa. Ante mi je na kraju rekao da Ivica to ipak neće platiti te da ga moram tužiti, što sam i učinio”, izjavio je Visinski na sudu.

Ostali dugovi

Prema njegovoj računici, za svaki fiktivni posao tvrtka In Terra je bila na gubitku s obzirom na to da je bila u sustavu PDV-a. Naime, tih 10 posto koje su zadržavali bilo je, naveo je Visinski, premalo da bi se pozitivno poslovalo. Sam ministrov brat potvrdio je kako mu je otac, kada je već bio teško bolestan, rekao za izjave o priznanju dugovanja koje je Mirjana Visinski potpisala kod javnog bilježnika. Riječ je bila o pozajmicama.

“Inače, moj je otac svoj poslovni odnos s Mirjanom Visinski držao vrlo diskretnim. Ja sam o svemu tome saznao tek kada se teško razbolio. Nakon očeve smrti utvrđena je naknadno pronađena imovina u vidu tih njegovih potraživanja što sam ih ja naslijedio”, opisao je Ivica Grlić Radman kako je došlo do ovog sudskog postupka. Potvrdio je da je Agroproteinka imala poslovni odnos s tvrtkama In Terra i Agroterra u periodu od 2011. do 2018., te da među njima nije ostalo dugovanja.

“Ne mogu se sjetiti detalja zbog velikog broja računa, no mislim da je promet između Agropoteinke i In Terre od 2012. do 2016. bio negdje oko 1,400.000 kuna, odnosno toliko je s računa Agroproteinke isplaćeno na račun In Terre, ali ne znam o kakvim se poslovima radilo. To je dogovarao moj otac”, dodao je Ivica Grlić Radman, priznajući da su prema supružnicima Visinski ostali dugovi za građevinske radove na njihovim obiteljskim nekretninama.