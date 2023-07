Grlić Radman pred svima unizio predsjednika: ‘Idemo popraviti Milanovićevu štetu’

Autor: I.G.

Hrvatska obilježava desetu godišnjicu članstva u Europskoj uniji, a ministar vanjskih i europskih poslova, Gordan Grlić Radman, govorio je o postignućima zemlje u proteklom desetljeću. Istaknuo je značajan napredak koji je Hrvatska ostvarila u različitim područjima, uključujući politiku, gospodarstvo, reputaciju i vrijednosti.

Naglašava da je sada Hrvatska dio kluba zemalja koje dijele zajedničke vrijednosti te da je postigla punu integraciju u sve strukture EU-a, uključujući ulazak u Schengenski prostor i planove za uvođenje eura.

‘Hrvati se vraćaju’

“Mogu svjedočiti, za razliku od prije 10 godina, koliko smo doista postigli. Možemo govoriti o različitim aspektima postignuća – politički, gospodarski, reputacijski, vrijednosn… Ali ono što je sada važno, mi smo u klubu država s kojima dijelimo zajedničke vrijednosti. To je jedinstveno u svijetu, to je apsolutno jedna zajednica paradigma gdje smo ostvarili, ulaskom u Schengen i uvođenjem eura, ptopunu integraciju u sve strukture”, rekao je Grlić Radman.





Grlić Radman kaže da je jedna od vrijednosti EU-a sloboda kretanja. Naglašava da su se ljudi počeli vraćati. “Vraćaju se. S puno buke su otišli, potiho se vraćaju. DZS daje određene podatke, to su činjenice. Jako puno ih se vratilo iz Irske i Njemačke. I preko velposlanstava dobivamo informacije, mnogi se žele useliti u Hrvatsku, ljudi koji su druga ili treća generacija.”

Komentirao je i politiku predsjednika Republike Zorana Milanovića i odlazak na skorašnji NATO summit u Litvi.

‘Banožić i ja popravljamo Milanovićevu štetu’

“Predsjednik ima svoju politiku. Kolega (Mario) Banožić i ja idemo u Vilnius kao ministri, mi imamo svoju agendu. Godinu dana radimo kada je u pitanju daljnja promocija NATO savezništva, solidarnost, a koja je sada fokusirana na krizu u Ukrajinu. Mi zastupamo Vladu, ne znam o čemu će on govoriti. Našim odlaskom želimo… sjetimo se što je govorio, skandalozno i zabrinjavajuće kada je rekao da Hrvatska i Ukrajina nisu saveznici, bio je najpopularniji političar u ruskim medijima.

Pazite, nas kolege pitaju pitaju koja je politika hrvatske države. Oni gledaju Hrvatsku u cjelini. Kolega Banožić i ja, mi gore idemo kako bismo otklonili bilo kakvu pomisao da Hrvatska ima bilo kakvu drugačiju politiku, ima politiku savezništva. Želimo sanirati štetu koja bi mogla nastati iz nepredvidivih govora predsjednika Milanovića. Neki dan sam bio u Austriji pa me novinar pitao je li Hrvatska protiv pružanja pomoći Ukrajini. Vi morate ispravljati to. Kad prospete jastuk, perje izađe, morate skupljati to. Šteta je nastala i mi sada moramo popravljati tu štetu”, rekao je Grlić Radman za N1.