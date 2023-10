Grlić Radman ostaje ministar, HDZ-ovci dobili svoje: ‘Od djece ćete napraviti alkoholičare i narkomane’

Autor: D.R.

Gordan Grlić Radman ostaje ministar vanjskih poslova. Izdržao je glasovanje o opozivu u Saboru, a rezultate je predočio predsjedavajući Gordan Jandroković.

“Utvrđujem da je glasovalo 125 zastupnika. 48 je bilo za, 77 protiv, dakle nije donesena odluka o iskazivanju nepovjerenja Gordanu Grliću Radmanu.





Miletić: Puknut će ova koruptivna stijena

A počelo je po HDZ žestoko, a prvi ga je odlučnije napao mostovac Marin Miletić.

“Mi nismo ušli u ovo jer smo očekivali da će proraditi savjest vladajućima, dobro znamo kakvu savjest imaju i dobro mi znamo kakve zakone donose i koga štite. Mi smo ušli u ovo jer smo htjeli da ljudi vide koliko su spremni daleko ići da brane neobranjivo.

Imali smo ministra koji mora biti primjer, koji je lagao, koji je rekao da nije ažurirao karticu, a ispalo je da ju je ažurirao svaku godinu. Imalo smo ministra koji je zaboravio prijaviti dobit od 2,1 milijuna eura, pa još kaže, dobro takva se frka diže, pa nije to toliko novac… A hrvatski građanin, da ima plaću od tisuću eura, mora gotovo dvjesto godina raditi za taj novac.

I onda imamo premijera koji govori da smo među top-zemljama, Kakav primjer vi dajete djeci, našim mladima, kakav? Da se može lagati, obmanjivati, krasti, i onda ćemo se čuditi da će oni to isto raditi kad dođu na pozicije moći. Mi branimo interese građana koji su nas izabrali u Sabor, i vi ste to trebali raditi, ali ste izdali interes onih koji su vam dali povjerenje. Kap po kap, kap po kap, puknut će ova koruptivna stijena i prodisat će naša zemlja“, optimistično je zaključio govor Miletić.

Grbin: Svima je jasno, samo Radmanu nije

Na njega se nadovezao i predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

“Priča je jednostavna, imamo zakon koji je propisao što se mora objaviti i upisati u mirovinsku karticu. I onda dođe jedan ministar kojemu je taj zakon nejasan. Svima drugima je jasna, ali evo njemu nije. I onda on zatraži od Povjerenstva da mu kaže kako se ispunjava kartica. I onda on ne napravi ono što mu je naloženo. I tako 2019., 2020., 2021., 2022., a nastavio bi on i dalje neupisivati 2 milijuna u karticu da nije izašlo u novinama.

A kad je izašlo u novinama onda je to ‘greškica’, onda je to irelevantno. Pa ja predlažem da danas, umjesto o opozivu, glasamo da ukinemo sprečavanje sukoba interesa jer s ovakvom vladajućom većinom, koja opstruira Povjerenstvo i borbu protiv korupcije, nama institucije ne trebaju. Dok god imamo HDZ koji će trovati ovu zemlju nama institucije i opozivi nemaju smisla.”









Pavliček: Medved je zaboravio, ali to je greška

Suverenist Marijan Pavliček je također nastavio u sličnom tonu.

“Svima nama se može dogoditi, i u Saboru pa i u Vladi, da nešto zaborave unijeti. Dogodilo se to ministru Medvedu kad je zaboravio unijeti naslijeđenu zemlju od svojih roditelja pa nitko nije tražio njegov opoziv jer je to bilo slučajno. Može se dogoditi da netko zaboravi 500, 1.000 ili 2.000 eura, ali ne i 2,1 milijuna eura dividende.

Taj novac 99 posto Hrvata u svom životu vidjeti neće, a kamoli zaraditi. Zašto Grlić Radman nije unio ovaj iznos? Zato što mu je neugodno jer mu je otac kao istaknuti komunista i direktor te tvrtke u bivšem sustavu, a onda kao istaknuti član HDZ-a privatizirao tu tvrtku koja bi po svemu trebala biti u javnom vlasnitštu. Pa što moj otac nije mogao privatizirati: Znate zašto? Zato što nije bio u Savezu komunista. A da ne pričam o sramotnoj izjavi da je ‘nakon svega jedini oštećeni on’. Oštećen je hrvatski narod jer ima ovakvog ministra koji nije u stanju voditi mjesni odbor, a ne ministarstvo vanjskih poslova.”

Stier: Svoj privatni interes nije stavio iznad općeg

HDZ-ov Davor Ivo Stier, dakako, imao je drukčiji pogleda na slučaj.

“Podsjetio bih da je Agroproteinka sklopila posao s državnom prije nego je postao ministar. Kako je pogodovao kad nije bio ministar? Kad je postao ministar, prijavio je te dionice, dobio je dividende, platio je porez, međutim nije upisao dividende u imovinsku karticu i za to će snositi konzekvence na Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa. Koje nije utvrdilo sukob interesa, ni da je Grlić Radman nije zloupotrijebio položaj ministra vanjskih poslova da bi si bi priskrbio nezakonitu korist, da je svoj privatni interes stavio iznad općeg, zajedničkog.









Ako u višesatnoj raspravi nije podnesen ni jedan argument koji bi ukazao na nezakonitu radnju, onda što ostaje od inicijative? Isključivo politički napad na Vladu, stoga klub HDZ-a odbija inicijativu za smjenu šefa diplomacije i daje potporu vladi.

Spajić: Ništa u grob odnijeti nećete

Uoči opoziva zadnji govor održao je Daniel Spajić iz Domovinskog pokreta.

“Kad je Radman bio tu, rekao sam da je ‘čudno’ kako je njegovog ćaću dopala firma , a mog Zavod za zapošljavanje. Ali, nema veze, mislim da je jako bitno u Hrvatskoj da se donese pravi zakon o porijeklu imovine. Kako jedan čovjek poput Grlića Radmana može imati 2,1 milijuna imovine?

On nije sramota za HDZ, nego za cijelu Hrvatsku. Ljudi u Slavoniji su gladni, a mogla bi hranit pola Europe, dok Grlić Radman zarađuje novac od eutanazije. Nitko ne pita, čovječe, što si imao prije, što imaš danas? Bilo je ljudi koji nisu imali ništa, a nakon 2-3 mandata u politici milijune! Pa je li to normalno?

Da nitko te ljude ne pita otkud vama novac, pa koju poruku šalju. Što si veća bitanga, narkoman, pljačkaš, to imaš bolji položaj u društvu. Pa jesam li ja lud što dijete odgajam drugačije? Ali ništa u grob nećete odnijeti, sve što se ukrali… Od djece ćete napraviti alkoholičare, kockare, narkomane, razbijače i kasnije će plaćat da imate normalnu djecu“, poručio je Spajić.