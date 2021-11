GRLIĆ-RADMAN NA RUBU: ‘Ja sam Hrvat katolik, Milanović nije! Osjetljiv sam na roditelje, pogodilo me ovo!’

Autor: N.K

Nakon što je predsjednik Zoran Milanović odgovorio na napade ministra Gordana Grlića Radmana u vezi veleposlanika, sada se oglasio i sam ministar u emisiji HRT-a.

Komentirao je odnos Pantovčaka i Banskih dvora te ponovio tvrdnje kako su kandidati predsjednika Zorana Milanovića nekvalificirani.

Ponovio je i optužbe da Milanović želi uhljebiti bivše župane i propale političare.

Milanović tu nije nešto bitan

Na pitanje o komunikaciji s predsjednikom vezano za politiku prema BiH Grlić Radman potrudio se objasniti kako predsjednik tu i nije nešto bitan već da je uloga Pantovčaka protokolarna.

Ipak, rekao je kako mu je drago što se Pantovčak priklonio aktivnostima vlade i nacionalnoj politici.

Osvrnuo se ministar i na istup predsjednika. Otkrio je kako je doista bio zgrožen kad je čuo kako je govorio o Banožiću.

Rekao Milanoviću da su mu kandidati nekvalificirani

Dotaknuo se i veleposlanika.

S Milanovićem je kaže, razgovarao i u UN-u rekavši mu kako su njegovi kandidati, prema izvješćima s terana – nekvalificirani. Svojim su ranijim radom, kazao je Radman – pokazali da ne mogu predstavljati hrvatsku diplomaciju. Je li netko sposoban govoriti jezike ili nije?, dodao je.









Pogodilo ga je spominjanje oca

Kaže kako ga je spominjanje oca jako pogodilo.

“Ono što mi nije pravo, ja to moram reći jest. Spominjanje oca. To je… Ja sam jako osjetljiv na roditelje. Vrlo sam ponosan na svoga oca, volio bih i kad bi predsjednik Milanović bio ponosan na svoga. On o mome ocu ne zna ništa, on je služio interesima hrvatskog naroda. Ja sam odgojen kao Hrvat i kao katolik što on (Milanović op.a.) nije. Upravo je on 1985. ili 1986. ušao u Titovu partiju kad je svatko pametan iz nje izlazio”, rekao je Grlić Radman dodavši kako ga je to sve jako pogodilo.