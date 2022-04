GRLIĆ RADMAN GLUMIO BIDENA: Svi su ga ostavili na cjedilu! Milanović jedva dočekao, a ni njegov Plenković nije našao lijepu riječ

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Je li Vladimir Putin ratni zločinac i tko ima hrabrosti to izgovoriti naglas i bez uvijanja, pitanje je svih pitanja u ovom rusko-ukrajinskom ratu koji je, osim Putinova karaktera, ogolio i licemjerje globalne i europske politike u kojoj se iznad ljudskih života kao glavni interesi stavljaju novac, utjecaj i moć.

Da je ruski predsjednik Vladimir Putin ratni zločinac, izjavio je prije desetak dana, gostujući na Hrvatskom radiju, ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, koji se na tome nije zaustavio. Ponadao se Radman javno i otvoreno da ruski autokratski režim neće biti duga vijeka i ustvrdio da bi Hrvatska znala uzvratiti na ostvarivanje ruskih prijetnji.

Učinilo se u jednom trenutku prosječnom slušatelju da naša mala zemlja ima najhrabrijeg šefa diplomacije, ako ne u svijetu, onda barem u Europskoj uniji. Malo je tko mogao očekivati da će do jučer neprimjetan Radman prijetiti svjetskoj velesili koja za sobom u Ukrajini ostavlja pustoš, a sam Radman u tom trenutku je valjda očekivao da svi Rusi u našoj zemlji spavaju te da baš nitko neće čuti istinu koju on izgovara u eter.

Ili je doista govorio ono što je mislio i što misli većina zapadnog svijeta, a nakon toga su ga njegov nadređeni ili njegovi savjetnici upozorili da, iako je tako, to još nije službeni stav većine zapadnih zemalja. Odnosno je, ali se to ne smije tako reći.

Istraga zločina

Već nekoliko sati nakon tog istupa hrvatskog šefa diplomacije uslijedio je žestok prosvjed ruskog veleposlanstva u Hrvatskoj koje je, razumljivo, zauzelo stranu svoje zemlje, ali i svojeg predsjednika Putina. Stranu ministra Radmana nije zauzeo nitko!

Ni njegov šef Plenković ni predsjednik Milanović, a ni oporbenjaci koji za saborskom govornicom bildaju mišiće prozivajući Rusiju zbog invazije na Ukrajinu. Da priča bude apsurdna, ni sam Radman se nije založio za sebe.

“Ja ne mogu govoriti u ime nekoga tko treba istražiti ratni zločin tko je počinio ratni zločin”, ograđivao se Radman od samoga sebe, iako zapravo nije rekao ništa pogrešno, što je u najmanju ruku paradoksalno.

Nije Radman prvi koji je izgovorio tezu o Putinu kao o ratnom zločincu, on je samo ponovio ono što su izgovarali mnogi prije njega. O istragama Putinovih ratnih zločina ovih je dana govorila i Hrvatima omražena Carla del Ponte, no i bez nje, nejasno je kako drugačije nazvati političara 21. stoljeća pod čijim se vodstvom u Ukrajini bombardiraju rodilišta i bolnice, dok slike prestravljene djece, žena i staraca obilaze svijet.

Da je Putin ratni zločinac, javno je poručio američki predsjednik Joe Biden, no i njegovu su izjavu vrlo brzo neutralizirali brojni dužnosnici iz Washingtona, a time je i američka diplomacija, kao i hrvatski šef diplomacije, pokazala nedostatak hrabrosti, ali i strah od istine koja se preko slika nesretnih ljudi s ratom zahvaćenog područja ionako sama za sebe izgovara.





No Biden je sedam dana poslije, za razliku od Grlića Radmana, ponovio svoje riječi: “Rekao sam da je Putin ratni zločinac, zbog čega su me mnogi osudili. A ovime što je ruska vojska učinila u Buči Putin je dokazao da je ratni zločinac”.

Putinu ne ide u prilog to što je Savjet Ujedinjenih naroda za ljudska prava usvojio rezoluciju o osnivanju istražne komisije niti mu na ruku ide istraga Međunarodnog kaznenog suda u Nizozemskoj, no izgleda da se to njega ne tiče previše. Koliko god sablasna njegova odluka bila, on je stao iza nje, koliko god njegove riječi zvučale frapantno, Putin je iza njih stao, dok suzdržane i nedorečene političke elite povlače svoje stavove na samo jedan mig ruskih diplomata.

Osnivanje novog međunarodnog tribunala koji bi se bavio Putinom i sudio mu za ratne zločine predložilo je i 140 svjetskih političara, pravnika i akademika, taj stav iznijela je i visoka dužnosnica UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet, koja je uništenje bolnica usporedila s ratnim zločinom.









Kada se pogleda ukrajinska statistika, nikakve usporedbe nisu potrebne, rat u Ukrajini izazvao je najveći izbjeglički egzodus u povijesti, od početka rata Ukrajinu je napustilo oko četiri milijuna ljudi, a do kraja rata brojka bi mogla doći do deset milijuna Ukrajinki i Ukrajinaca koji će završiti u izbjeglištvu.

Već je sada jasno da će se Ukrajina od ovog sukoba oporavljati desetljećima, mrtve je nemoguće prebrojati, a svaka nova priča onih koji su s ratišta uspjeli pobjeći novo je potresno iskustvo iz kojeg se iščitava priča o zločinu.

U svakoj, pa i najbenignijoj istrazi o zločinu krivac ima ime, u priči o Ukrajini krivac je dobro poznat cijelome svijetu, riječ je o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, pred čijim prijetnjama ne drhte samo Ukrajinci nego i svjetski vođe koji, gledajući prizore srušenih bolnica, nemaju hrabrosti stati iza svojih riječi i istine koja se teško može neutralizirati i ublažiti.









Zna polemizirati

Hrvatska je na pravoj strani povijesti, izjavio je nedavno premijer Plenković. Ta ista Hrvatska vrlo dobro zna što znači biti žrtva agresije i što znači biti prepušten sam sebi. Nije Grlić Radman izgovorio ništa pogrešno, pogrešno je sve ono što je uslijedilo nakon toga.

Svi mi koji pratimo dnevnu politiku vrlo dobro znamo da Radman zna polemizirati i pokazati karakter, demonstrirao je to u sukobima s Milanovićem i oporbenim zastupnicima, ali ne i na svom stavu o Rusiji i Putinu. Ako već iza onoga što je izgovorio nema snage stati, tada bi kao šef diplomacije Radman trebao znati da se s takvim stajalištima onda ne treba ni izlaziti u eter.