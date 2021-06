‘GRLIĆ RADMAN DOLIO ULJA NA VATRU DA SPASI IMIDŽ!’ Srpski radikali divljaju! Analitičar: ‘I o Hrvatskom stavu će ovisiti kakvi će ljudi naslijediti Vučića!’

Autor: Valneo Kosić

Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u utorak je u Luxembourgu na sastanku dvije međuvladine konferencije za pristup Srbije i Crne Gore Europskoj uniji govorio o tome kako Srbija na svom putu prema EU treba pokazati političku volju za ispunjavanje svih kriterija i reforme, a onda je izjavio udarničku rečenicu koja je izazvala blago rečeno bijes radikalnih srpskih medija odanih Aleksandru Vučiću.

Govoreći o kriterijima za pristupanje, Grlić Radman poručuje:

“U tom smislu gledamo na područje vladavine prava, pitanje nestalih osoba, prava žrtava rata, procesuiranje ratnih zločina, suradnju s međunarodnim kaznenim sudom, priznavanje genocida u Srebrenici, jačanje dobrosusjedskih odnosa kako s članicama EU-a tako i onima izvan EU-a”, rekao je Grlić Radman.

Nova teza hrvatske vanjske politike

Izjava je došla kao šaka u oko Aleksandru Vučiću nakon što mu je oporba u Crnoj Gori smijenila ministra pravosuđa i izglasala rezoluciju o genocidu u Srebrenici pored friško instalirane vlasti, a njemu odani mediji iskoristili su priliku kako bi raspalili priču o “sramnoj i podmukloj provokaciji iz Hrvatske”. Još jedna prilika da Aleksandar Vučić stane u zaštitu svog naroda.

Priznavanje genocida u Srebrenici do sada se od strane Hrvatske nije spominjalo kao uvjet za ulazak Srbije u EU i ovo je nova teza hrvatske vanjske politike kojoj je vjetar u leđa očigledno dao ministar Grlić Radman iako to službeno i nije uvjet.

Njegova izjava može eventualno nagovijestiti stav koji bi Hrvatska mogla zauzeti. Ipak, do tada se štošta može promijeniti.

Za komentar smo pitali vanjskopolitičkog analitičara Branimira Vidmarovića koji smatra kako se iza izjave hrvatskog ministra krije i jedan motiv koji proizlazi iz sukoba s predsjednikom Zoranom Milanovićem.









Grlić Radman njeguje imidž dolijevanjem ulja na vatru

“Kako stvari stoje i po onome kako je ranije kritizirao Srbiju, čini se da njegove izjave dolaze kao reakcija na Milanovićeve poteze prema Hrvatima u BiH. Čini mi se da je Grlić Radman ovdje zauzeo tako čvrstu vanjskopolitičku poziciju zaštitnika interesa ne samo Hrvata u BiH nego i BiH u cijelosti ne zbog stabilnosti regije, nego zbog posljedica koje je na njegov imidž ostavio sukob s predsjednikom Zoranom Milanovićem. Njegov nastup se svakako može pohvaliti, ali krivi je kontekst”, smatra Vidmarović.

Osim toga, Vidmarović je mišljenja da je ministrova izjava krivi put te da između ostalog priznanje genocida u Srebrenici službeno i nije uvjet za pristup Srbije EU.

Ministar odabrao krivi put, ako želi postići svoj cilj

“Ako Hrvatska želi da se stanje u Srbiji promijeni, ovo je onda sasvim krivi put. Beogradu ne odgovara niti jedna kritika koja dolazi iz Hrvatske. Mirno će reagirati na kritiku koja dolazi iz Francuske, od Macrona, ili kritiku iz Njemačke. Ali bilo kakva kritika iz Hrvatske samo odmaže. Priznavanje genocida u Srebrenici nije uvjet za pristupanje Europskoj uniji. Mislim da to ne stoji čak ni u proširenom popisu koji je Srbija prihvatila nakon Macronove intervencije. Uvjeti su tehnički. Što se tiče ovih moralno etičkih uvjeta to su naravno sloboda medija, neovisno sudstvo, manje korupcije i tako dalje. Ovdje Hrvatska nažalost nikako ne može pomoći i ovakvim izjavama se samo odmaže”, govori Vidmarović i dodaje kako ovakve izjave pogoduju radikalnim strujama u Srbiji.

“Ovakve izjave voda su na mlin pristašama Aleksandra Vučića i ja se čudim da Grlić Radman koji bi trebalo biti iskusan diplomat to ne osjeća. Velika je greška kada se unutarnje diskusije pretoče na vanjsku razinu. Uvijek sam zagovarao stav da ukoliko Hrvatska želi da joj susjed bude zdraviji da onda treba konstruktivno poticati i sugerirati. Daleko od toga da će ovo sada radikalizirati Srbiju i da će ona krenuti drugim putem. Neće. Aleksandar Vučić gleda svoje interese i tu je Hrvatska manje bitan faktor”, priča Vidmarović ističući kako je najveći problem u odnosima Srbije i Hrvatske konstantno dolijevanje ulja na vatru.









I o Hrvatskoj ovisi kakvi će ljudi naslijediti Vučića

Podsjeća, između ostalog, kako Aleksandar Vučić neće biti zauvijek na vlasti te da će i o stavu Hrvatske ovisiti to kakvi će ga ljudi naslijediti.

“Problem je u konstantnom dolijevanju ulja na vatru ovih krugova koji ne bi trebali ni postojati u 21. stoljeću, a to su radikali u Srbiji poput Šešelja i drugih. To je po meni jedna velika vanjskopolitička greška da se na ovaj način ide antagonizirati Srbiju jer u konačnici je cilj Hrvatske sigurno okruženje. Naša sigurnost. Moramo ući u Schengen, a da bi ušli moramo sami biti sigurni i moramo se potruditi da nam takvo bude i okruženje. Mi moramo pomoći, a naš politički vrh se ponaša kao da je Vučić vječan. Međutim, on to nije. Srpsko društvo se razvija i doći će netko nakon Vučića, a ovisit će o našem stavu kakvi će političari doći nakon Vučića. Ako se nastavimo ponašati kao da je ova sadašnja srpska administracija politika jedina za vjeke vjekova, onda ćemo provocirati i reakciju druge strane”, rekao je Vidmarović.

Vučić se neće moći trajno ustoličiti

Aleksandar Vučić nedvosmisleno pokazuje autokratske tendencije, ali Vidmarović kaže kako on nije u poziciji da potegne takvu reformu kao što su to učinili neki njegovi istočni kolege.

“On nije u toj poziciji da to i napravi jer je Srbija zapravo financijski ovisna o Europskoj uniji i SAD-u. Mislim da je Aleksandar Vučić u svojim autokratskim tendencijama dosta racionalan. Čini mi se da ne bi poduzeo ništa što bi mu ugrozilo Europsku budućnost i ništa što bi mu ugrozilo zapadnu financijsku injekciju. Kada bi on ipak poduzeo nešto da se ustoliči i nakon što izgubi mogućnost da se ponovno kandidira, da provede reformu, mislim da bi mu to izazvalo velike prosvjede u Srbiji jer ima jako puno nezadovoljnih njegovom politikom, a osim toga uslijedile bi snažne sankcije Zapada i sve bi stalo. On ne računa na to”, smatra Vidmarović.

Zapad se drži Vučića s razlogom

Na pitanje kako će se završiti njegovo balansiranje između Zapada i Istoka, Vidmarović ukazuje na to da je Vučić trenutno za Zapad nužno zlo jer postoji bojazan da na njegovo mjesto dođe netko tko neće biti toliko otvoren za razgovore.

“Prema politici Zapada vidimo kako se gleda na Vučića i je li to ozbiljno ili nije. Zapad ga podržava kao najmanje zlo jer se uvijek boje da bi na njegovo mjesto mogli doći neki radikalniji pojedinci. On je zapravo za rješavanje kosovskog pitanja. On nije protiv toga i Zapad se sada uhvatio te njegove volje. Boje se ljudi kao što je Šešelj jer je srpska opozicija u mnogim stvarima čvršća i nepopustljivija od Vučića. Zato ga se Zapad drži. Njegovo balansiranje između Istoga i Zapad mu se prašta jer nema tu velike supstancije. On dobiva različite infrastrukturne projekte od Kine, ali to nije ništa što je vezano uz sigurnost ili visoke tehnologije. To je više industrija i teška metalurgija. Što se tiče suradnje sa Rusijom, on je surađivao s Rusijom, ali to se više svodi na riječi i medijsku percepciju. Iza toga se krije gotovo isključivo ona stara suradnja na području plina. Bilo kakve naznake jačanja vojne ili tehničke suradnje koje se ne sviđaju Zapadu – Vučić tu staje, ne prelazi crvenu liniju. On zadržava neutralnost i to svima odgovara. Što se tiče vojne suradnje, ne odlazi niti na jednu stranu. Stratezi u Pentagonu su procijenili da ga se može i dalje podržavati i da je on i dalje ok”, zaključuje Vidmarović.

On je vješt političar

Osim toga, zanimljivo je spomenuti kako Vučić mijenja retoriku o ovisno o tome kome se obraća, a u tom kontekstu valja istaknuti i kako se u Srbiji potenciraju bliski odnosi s Rusijom. Vidmarović smatra kako je riječ o medijskoj predstavi.

“On je političar koji ima i konzervativne i nove birače. Pogledajte kako izgleda njegova Vlada. Jak je na riječima, čvrst je, konzervativan, rusko bratstvo, pravoslavac, a u Vladi ima lezbijku koja je podrijetlom Hrvatica. Pokušava istovremeno biti privlačan mladima, Europi, šešeljevcima i tako dalje. Kada je u pitanju Rusija, onda drži govor za šešeljevce i konzervativce, a kada je o Europi, onda ima govor za progresivne birače. Srpska vojska je držala vježbe i s američkom vojskom, ali o tome se ne priča. U pitanju su velike donacija njihove vojne opreme i velik novac, održavaju se vježbe, ali sve prolazi ispod radara jer on to svojoj javnosti ne želi govoriti. On je vješt političar”, zaključuje Vidmarović.