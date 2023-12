Grlić Radman dobio kaznu zbog imovinske kratice: Ovu cifru može platiti na rate

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa održava 34. sjednicu, na dnevnom redu je izjašnjavanje o ministru Grliću Radmanu.

“Povjerenstvo je otvorilo predmet zbog navoda iz novinarskog upita vezano za mogući nesklad u imovinskoj kartici, provjerena je provjera u donosu na dividende Agroproteinke. Povjerenstvo je 30. listopada odlučilo da su ispunjene pretpostavke za pokretanje postupka. Povjerenstvo je provjerilo imovinske kartice od stupanja na dužnost, ponovnog izbora te povodom godišnje obveze podnošenja”, rečeno je na početku sjednice.

“Utvrđeno je da je u svim navedenim karticama u dijelu naveo da ne postoje dodatni prihodi od kapitala, da nisu ostvareni, no uvidom u informacijski sustav Porezne uprave, utvrđeno je da je ostvario dohotke od kapitala u 2019. od milijun i 968 tisuća kuna. U 2020. na ime dohotka od kapitala od Agroproteinke ostvario je preko 2 milijuna, od Interploda 100 tisuća kuna, OTP banke 3806,90 kuna.

U 2021. je od Agroproteinke ostvario 2, 915 052 kune, od Interploda 238 337,98 kuna. Od 2022. na ime dohotka od kapitala od Agropteinke ostvario je 5 347 517 kuna”, kaže Povjerenstvo.

Branio se da nije namjerno

Ministar Gordan Grlić Radman je naveo da je riječ o nenamjernom propustu pri ispunjavanju imovinske kartice i da se to dogodilo prvi put, te da su prihodi prijavljeni Poreznoj upravi.

“Moli da se uzme u obzir da mu se nenamjerni propust dogodio prvo put i da je učinio sve da to ispravi. 2023. je podnio ispravljenu imovinsku karticu i dopunio prijavljeno stanje. Slijedom svega nesporno je da je tijekom 2019. i 2020. godine primao dohotke od kapitala, što u imovinskim karticama nije prikazao istekom godine. U 2021. godini je imao dohotke od kapitala, a u 2022. od trgovačkog društva Agroproteinka d.d. što nije prikazao u imovinskim karticama”, zaključeno je.

Objavljena kazna, može i na rate

Zatim su objavili koliku kaznu mora platiti.

“Nesporno je da je takvim postupanjem počinjena povreda Zakona o sukobu interesa. Za povrede tijekom 2019. i 2020. obveznik dobiva sankciju isplate neto mjesečne plaće od 2600 eura, koja će trajati šest mjeseci i izvršit će se u šest mjesečnih obroka. Za povrede 2021. i 2022. godine mora platiti 2700 eura. Kod visine sankcije kao otegotna okolnost je u obzir uzeta ni u jednoj imovinskoj kartici nije naveo iznose koje je primao kao dohodak od kapitala”, rečeno je na Povjerenstvu.









Kaznu mora uplatiti odmah, odnosno od zaprimanja odluke. Kod visine same sankcije nađeni se su otegotne okolnosti, uzeto je u obzir da je 2019. Povjerenstvo dalo obvezniku mišljenje da može primati divedendu iz ostvarene dobiti, no ukazano mu je da je dužan to prikazati u imovinskoj kartici, a to nije učinio.

“Ovo su veliki iznosi, građani su ostali zakinuti za informacije o tome, a posebice jer je riječ o visokoj državnoj dužnosti, gdje se očekuje najviša razina transparentnosti”, dodaje Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa.