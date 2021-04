GRLIĆ RADMAN BRUTALNO ‘POPLJUVAO’ MILANOVIĆA! Ovo se još nitko nije usudio reći: ’90-ih su mi rekli da je inteligentan, ali lijen’!

Autor: N.K

Ministar vanjskih i europskih poslova Goran Grlić Radman sazvao je konferenciju za medije na kojoj je žestoko kritizirao predsjednika Milanovića zbog problema nastalih oko izbora veleposlanika.

“Puno je toga rečeno u zadnje vrijeme. Ja sam rekao da je hrvatska diplomacija jedna diplomacija. Premijer je dao popis diplomata predsjedniku Milanoviću, ali to njega nije interesiralo, on je to odbio. Ja sam proaktivan čovjek i meni je to važno. Moramo brinuti za svoje ljude, diplomatske predstavnike. Razgovarao sam s predstojnikom Ureda predsjednika Milanovića koji je rekao da ne želi razgovarati o popisu i da on želi 50/50. To nije način da se o tome tako govori i raspravlja”, rekao je Grlić Radman.

“Ne jednom sam zvao i razgovarao s predstojnikom Ureda. Premijer je bio vrlo konstruktivan i rekao evo tu je popis, o njemu možemo razgovarati. Što znači 50/50. Nama je to nepoznato. Do sada sam pokazivao određenu suzdržanost. Ali kada je predsjednik rekao da se otvaraju novi horizonti i da pazim što govorim morao sam reagirati. Neka se predsjednik vrati u ustavne okvire. Ponaša se kao vođa oporbe”, rekao je.

“Milanović koristi jezik ulice”

“Ti horizonti su kontaminirani njegovim nečuvenim izjavama. Predsjednik bi trebao primati predsjednike i odrađivati svoj posao. Pamtimo samo jedan koji je bio posjet premijeru, a ne predsjedniku što je isto nečuveno”, kazao je, a potom optužio Milanovića da koristi jezik ulice.

“On koristi jedan jezik koji zabavlja ulicu. To nije jezik koji je konstruktivan. Predsjednik Vlade jedan je od najdemokratskijih lidera u EU, i jedan od najpoznatijih lidera u EU. Sjećam se i jednog i drugog iz 90-ih. Andrej Plenković je bio radišan, bio je primijećen. Što se ne može reći za Zorana Milanovića”.

“Ja sam 84 godine iz totalitarnog režima morao emigrirati u Švicarsku. Predsjednik Tuđman me pozvao da se vratim. Supruga i ja smo imali jako dobre plaće, nismo uzgajali svinje. Rekli su mi 90-ih da je Milanović inteligentan, ali lijen, tako su mi rekli”, rekao je Radman.

“Pozivam predsjednika Milanovića da deblokira raspravu o izboru veleposlaniku i da pomogne aktivnosti predsjednika Vlade koji je zaslužan za golema sredstva koja smo dobili od EU. Pozivan ga da svojim izjavama ne destabilizira Vladu i da se vrati u svoje ovlasti”, zaključio je Radman.