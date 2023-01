DUGO JE NIJE BILO, MARKOTIĆ IMA UPOZORENJE! ‘Istovremeno je moguće dobiti dvije bolesti’: Jedna skupina je posebno ranjiva

Autor: Dnevno.hr

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti, profesorica Alemka Markotić, govorila je o sve većem broju oboljelih od gripe u Hrvatskoj, kao i ostalim virusnim i bakterijskim bolestima koje trenutno haraju.

Gripa, koronavirus, streptokok, Respiratorni sinicijski virus (RSV) doveli su do toga da situacija u Zaraznoj izgleda ‘gužvovito’.

Markotić kaže da se stabilizirao broj inficiranih od Covid-a, a gripa je u velikom zamahu. Kao da se vratila osvetnički.





“Na velika vrata, da. Bit će još teža situacija nakon blagdana, nakon početka škole i povratka sa skijanja, gdje je tradicionalno ljudi, osim lijepog zraka, pokupe i dosta virusa gripe i onda to vrate natrag u svoje zemlje. Očekujemo značajan porast, tako je to bilo i u Australiji i ona nam je pokazatelj – bio je veći broj slučajeva i težih oblika bolesti, to već vidimo sad. Dosta starijih nije se cijepilo. Postoji mogućnost da se još ljudi zaštite, posebno stariji i s kroničnim bolestima”, rekla je Markotić za RTL Direkt.

Preporučuje cijepljenje protiv gripe i Covid-a.

“Za gripu su to svi oni koji su više izloženi, starije osobe i ljudi s kroničnim bolestima. Slično je i za Covid. Oni koji trebaju docjepljivanje, oni stariji od 60 godina, imaju kronične bolesti kao i oni koji se nisu cijepili. Svima njima preporučujemo cijepljenje jer sve više vidimo koliko različitih kroničnih bolesti ostaje nakon Covid-a. Čak i ako su blagi oblici”.

Markotić kaže da je Covid trenutno s blažom kliničkom slikom kod većine, bolnice nisu pretrpane. Upozorava, istovremeno je moguće dobiti gripu i Covid.

“Je, moguće je to smo vidjeli. I praktično paralelno testiramo i Covid i gripu da bismo vidjeli o čemu se radi i da bi se usmjerili na adekvatno liječenje za što sada imamo određene lijekove za oboje”, kaže profesorica Markotić i dodaje da bi ljudi i dalje trebali biti oprezni te kada osjete da su bolesni, trebaju ostati kući i liječiti se, a ne prenositi zarazu drugima.