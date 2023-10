Greti Thunberg stigla presuda: Evo koliku je kaznu dobila

Autor: I.G.

Klimatsku aktivisticu Gretu Thunberg danas je švedski sud ponovno novčano kaznio zbog neposluha prema policiji tijekom ekološkog prosvjeda koji se dogodio u srpnju u južnoj Švedskoj. Okružni sud u Malmöu naložio joj je plaćanje kazne od 2250 švedskih kruna (195 eura).

Thunberg, koja je već bila kažnjena za sličan prekršaj, sudjelovala je u ekološkom prosvjedu 24. srpnja na naftnom terminalu u Malmöu, gdje su aktivisti privremeno blokirali pristup objektu sjedeći, a policija ih je nakon toga udaljila.





Česta prekršiteljica

Bila je optužena i za neposluh prema policiji jer je odbila poslušati naredbu da napusti mjesto događaja. Tom prilikom su je odvukla dvojica uniformiranih policajaca. 20-godišnja Thunberg je priznala činjenice, ali je zanijekala krivnju, rekavši da je borba protiv industrije fosilnih goriva bila oblik samoobrane zbog egzistencijalne i globalne prijetnje klimatske krize.

“Imamo znanost na svojoj strani i imamo moral na svojoj strani. Ništa na svijetu to ne može promijeniti i tako je. Spremna sam djelovati prema uvjetima koji postoje, bez obzira na to što to može dovesti do većih kazni”, poručila je nakon presude, prenosi Associated Press.

Podsjetimo, 24. lipnja ju je isti sud kaznio s 2500 kruna (oko 215 eura) jer je odbila poslušati policijske naredbe kada je sudjelovala u sličnim prosvjedima, gdje su ona i drugi blokirali pristup istom naftnom terminalu prije nego što ih je policija udaljila.









Uskoro novi prosvjed

Thunberg bi sutra trebala otputovati u susjednu Norvešku kako bi sudjelovala u prosvjedu s aktivistima, uključujući domorodačke Samije. Prosvjeduju protiv vjetroelektrane sa 151 turbinom i traže da se ukloni jer kažu da ugrožava način života stočara.

Aktivisti smatraju da prijelaz na zelenu energiju ne bi trebao doći nauštrb prava domorodačkog stanovništva. Prije dvije godine norveški Vrhovni sud presudio je da su izgradnjom turbina prekršena prava Samija, koji su stoljećima koristili zemlju za sobove. Norveška vlada ne planira ukloniti vjetroelektranu.