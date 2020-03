GRETA THUNBERG I MINISTAR ĆORIĆ OČI U OČI: Mlada aktivistica očitala bukvicu Vijeću!

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić sastao se s aktivisticom Gretom Thunberg uoči sastanka Vijeća za okoliš u Bruxellesu. Hrvatsko predsjedništvo je pozvalo Thunberg na sastanak da se obrati ministrima.

Ministar Ćorić iskazao je potporu radu gđice Thunberg i mladih okupljenih u pokret „Fridays for Future“ te je izrazio posvećenost aktivnostima u borbi protiv klimatskih promjena, priopćilo je ministarstvo.

Jučer je Greta Thunberg pozvana na sjednicu kolegija europskih povjerenika na kojoj je Komisija usvojila prvi prijedlog europskog zakona o klimi, a potom je bila i u Europskom parlamentu, gdje je pred zastupnicima bila dosta kritična prema tom prijedlogu Komisije, a samim time i pred našim ministrom Ćorićem.

“Europski zakon o klimi daje nam manje od 50 posto šanse da ćemo ispuniti ciljeve zacrtane Pariškim sporazumom. Ako se visoke emisije štetnih plinova nastave kao danas, nećemo uopće doći u priliku da imamo šansu ispuniti zacrtane ciljeve. To je jednostavno znanost. Ne bih vam ja to ovdje trebala govoriti”, rekla je Greta Thunberg.

Pohvalila je pokušaje EU-a da učini više, međutim, kako je govorila dalje, izrazila je veliku skepsu prema onome što čini EU.

“Više-manje to su iste poruke: ‘Pokušat ćemo učiniti više, povećat ćemo naše ambicije i tako dalje, međutim nigdje se ne nazire hitnost”, rekla je.

Kritizirala je i medije za koje smatra da ne izvještavaju o klimatskim promjenama onako kako bi trebali.

“Mediji govore o klimi, ali ne govore o klimatskoj krizi”, poručila je Greta.

Tvrdi, među ostalim, da ovim novim zakonom političari priznaju da su odustali od Pariškog sporazuma. “Zakon o klimi je predaja. Priroda ne pregovara i ne možete raditi dogovore s fizikalnim zakonitostima.”

“Pretvarate se da je ‘zakon’ koji nitko ne mora poštovati zakon, pretvarate se da možete voditi borbu protiv klimatskih promjena dok istovremeno gradite i omogućavate izgradnju nove infrastrukture na fosilna goriva, pretvarate se da će vaše prazne riječi učiniti da ova kriza nestane… tome mora doći kraj”, rekla je Thunberg.

#EU2020HR listens to the voices of the fight against climate change.

🇭🇷 Minister Ćorić invited Greta Thunberg to the #ENVI Council. @GretaThunberg pic.twitter.com/H1SpOpERDL

— EU2020HR (@EU2020HR) March 5, 2020