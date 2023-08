Grcima ovo nije prvi put, pogledajte što su 2007 radili Hrvatu: Zagrebački kirurg podsjetio na užas grčkog zatvora

Autor: I.G.

Zagrebački kirurg dr. Pavo Kostopeč na Facebooku je upozorio kako Bad Blue Boysima prijeti velika opasnost da neće imati pošteno i pravedno suđenje. Prisjetio se tragične sudbine dubrovačkog kapetana Kriste Laptala koji je ni kriv ni dužan proveo u grčkim zatvorima više od godinu dana. Objavu prenosimo u cijelosti.

“Grčko društvo ima iznimno loša iskustva s navijačkim neredima i nasiljem, a hrvatski građani s grčkim pravosuđem. Sjetimo se slučaja kapetana Kriste Laptala. U srpnju 2007. od strane grčkog represivnog aparata pritvoren je dubrovački kapetan Kristo Laptalo zbog sumnje na krijumčarenje kokaina. Svi koji su ikada radili s njim rekli su da je Kristo Laptalo iskusan i rijetko sposoban kapetan s iznimno visokim profesionalnim i etičkim principima te dugogodišnjim stažom u upravljanju brodovima, bez ikakve mrlje u karijeri.

MOŽE LI 98 ZATVORENIH ZAGREPČANA, NJIHOVE OBITELJI I SVEUKUPNA HRVATSKA JAVNOST VJEROVATI GRČKOM PRAVOSUĐU? SJETIMO SE…

Priča kapetana Laptala

Oni koji su ga dobro osobno poznavali i danas o njemu govore kao, ne samo vrsnom pomorcu, nego i o istinskom dubrovačkom gosparu, ondašnje generacije, kakvih danas više gotovo da i nema. Po pritvaranju kapetana Laptala grčki represivni aparat proveo je istragu koja je rezultirala optužnicom za krijumčarenje 51kg kokaina koji je bio skriven na brodu među paketima banana. Kazneno je gonjen i osuđen po principu zapovjedne odgovornosti, iako niti jedan dokaz, niti izravno, ni neizravno, nije upućivao na njegovu upletenost ili odgovornost.

Čak je i svjedok optužbe svjedočio njemu u korist i nedvojbeno potvrdio njegovu nevinost. U srpnju 2008. sud je donio skandaloznu prvostupanjsku presudu osudivši kapetana na 14 godina zatvora i novčanu kaznu od 200 tisuća eura.









Usprkos tome što su svi brodski postupnici te pomorska praksa potkrijepili njegovu istinu da kapetan broda fizički ne kontrolira ukrcaj robe i da nije ništa mogao znati o skrivenom kokainu, usprkos iskazima svjedoka koji su išli u prilog njegovoj nevinosti, usprkos besprijekornoj profesionalnoj karijeri i svojoj biografiji u kojoj nije imao zabilježen nikakav oblik neprimjerenog društvenog ponašanja, usprkos Interpolovim nalazima koji su govorili da je nevin i usprkos zdravom razumu (jer i potpuno neuk čovjek bi nakon 10 minuta razgovora s njim shvatio da jednostavno ne postoji mogućnost da bi takav profesionalac i gospar imao bilo kakve veze sa svjetom droge), usprkos svemu navedenom grčki sud donio je drakonsku presudu u izostanku bilo kakvog dokaza koji bi teretio Laptala te presudio isključivo na principu zapovjedne odgovornosti kapetana broda.

Po oslobađajućoj presudi kapetan Laptalo je doista pušten na slobodu i svečano dočekan od strane svoje obitelji i sugrađana na povratku u svoj Dubrovnik. No, moramo do kraja razjasniti kakva je to bila ‘grčka’ pravda u njegovom slučaju?

‘Dobro iskustvo za grčko pravosuđe’

Za grčku javnost i pravosuđe to je dobro iskustvo, po nepostojećoj zapovjednoj odgovornosti osudili su potpuno nevinog čovjeka, stranca, Hrvata, kako bi poslali poruku da ne žele krijumčarenje droge na svom teritoriju i u svojim lukama. U prvom stupnju osudili su stranca kapetana, drakonskom kaznom, a onda kasnije istog oslobodili, no i sami znamo iz hrvatskih iskustava da javnost slabo prati drugostupanjske postupke, pogotovo kada je u igri javnosti nezanimljiv stranac, kapetan broda.

Za grčki pravosudni sustav stvar je prošla dobro i jer ih Laptalo nakon ovako besramnog pravnog postupanja nije čak niti tužio, ni tražio odštetu. Kakva je to bila ‘grčka’ pravda za kapetana Laptala? Takva da je sa 58godina na vrhuncu svoje profesionalne karijere bez ikakvog dokaza, zatvoren i osuđen te proveo ukupno više od 16mjeseci u grčkim zatvorima.

Nakon oslobađajuće presude umjesto novog angažmana, dobio je otkaz od strane svog poslodavca belgijskog brodara, jer kako su naveli u svom pravnom pojašnjenju, iako nevin, sa bremenom ovakvog sudskog postupka, on je za njih bio ‘prerizičan’ da bi ga nadalje angažirali, bez obzira što je u cijelom postupku branio ne samo svoj osobni ugled, već i reputaciju vlastite tvrtke i poslodavca.