Grci uvrijeđeni zbog Milanovićevih izjava o Boysima: Stižu sve oštrije reakcije

Grčki mediji prenose sve oštrije reakcije na komentare hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića nakon obračuna Bad Blue Boysa i navijača AEK-a u Ateni.

Podsjetimo, u sukobu navijačkih skupina ubijen je jedan navijač AEK-a.

Naime, sada se priopćenjem oglasila Unija sudaca i tužitelja Grčke u kojem žestoko kritiziraju Milanovića.





“Izjave hrvatskog predsjednika izravna su intervencija u rad pravosuđa države članice Europske unije i uvreda za institucije naše države. Zaštita temeljnih pravnih dobara kao što su život, tjelesni integritet te zdravlje i socijalni mir primarna je obveza države koja osigurava uredno funkcioniranje društava i europske pravne stečevine. Republika Grčka ima tradiciju poštivanja ljudskih prava, a pravosuđe primjenjuje zakone uređene grčke države koji su uspostavljeni u okviru Ustava i prava Europske unije”, poručili su.

Milanović: Građani imaju svoja prava

Grčka vlada je poručila da je tamošnje pravosuđe neovisno i radi svoj posao.

Milanović je u izjavi o neredima u Ateni rekao kako okolnosti ubojstva navijača nisu razjašnjene te da iako ne podržava one koji su se tamo išli mlatiti, građani imaju svoja prava.

“Pet dana ih policija ima pravo držati. To sad istječe i ako im svima daju pritvor, 100 ljudi, neovisno o tome zašto su oni išli dolje, išli su se mlatiti, a to ne mogu podržati, to je naprosto čudno ponašanje. Ali građani imaju svoja prava. Okolnosti tog gubitka života, ubojstva nisu razjašnjene, ne zna se. Sad da ih Grčka vlast može držati svih stotinu kroz nekakav frizirani pritvor, znam to bi imalo elemente krvne osvete ili kolektivne odgovornosti. Očekujem da se vrlo brzo, a to znači u ovih pet dana koliko im zakon daje, izluče iz toga odgovorni, oni koji su stvarno, ako takvih ima. Ni okolnosti smrti tog čovjeka nisu najjasnije”, rekao je hrvatski predsjednik.