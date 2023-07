Grbinu treba ozbiljna pomoć: Ni Milanovićev čarobnjak ga ne može spasiti

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Kaotično je u SDP-u već neko vrijeme, a strasti su se posebno usijale otkako je stranački šef Peđa Grbin dobio odbijenicu od ekipe iz Možemo, koja se, umjesto koalicije s Partijom, odlučila za samostalan izlazak na parlamentarne izbore. S Možemo SDP još surađuje u Gradu Zagrebu, gdje kao predsjednik Gradskog vijeća sjedi njihov Joško Klisović, koji je nedavno objavio kako će do kraja mandata svoj posao obavljati volonterski jer ne želi da mu se spočitava da je zagrebački SDP talac njegove plaće od 2300 eura.

Još je to jedan u nizu pokazatelja problema u SDP-u, na čijoj je nedavno održanoj sjenici Predsjedništva bilo burno. Tako se Grbinu spočitavao sukob u splitskoj organizaciji stranke do kojega je došlo nakon što je tamošnji SDP-ov vijećnik Damir Barbir svojim glasom, mimo odluke Gradske organizacije u Splitu, glasao za prijedlog gradonačelnika Ivice Puljka kojim se Split kreditno zadužuje za 150 milijuna eura, što je izazvalo ljutnju u Predsjedništvu stranke u kojoj je probleme nemoguće pobrojiti.

Konkretan plan

I na posljednjoj sjednici Predsjedništva Grbinu su spočitali promašenu kadrovsku politika zbog koje je iz zagrebačkog SDP-a izbačen Viktor Gotovac, a spominjao se i Grbinov prijatelj Vedran Babić koji se s pozicije glavnog tajnika stranke morao povući zbog optužnice za krivotvorenje potpisa za kandidaturu Marija Vučinića na poziciju brodsko-posavskog župana. Nakon Babića, na poziciju glavnog tajnika stigao je zamjenik sisačke gradonačelnice Marko Kričko, ali ni to SDP-ovcima nije po volji jer je Kričkova supruga članica HDZ-a, što je također izazvalo brojne polemike na druženju partijskih glavešina. Sve te stranačke probleme SDP-ovci bi nekako i pregrmjeli da su nakon dobrih rezultata na izborima za Gradsko vijeće u Varaždinu krenuli uzlaznom putanjom, ali to se nije dogodilo, stranka stagnira, koalicijskih partnera nema ni na vidiku, a sve što Grbin učini nitko na javnoj sceni ne doživljava ozbiljno.





Tako se među SDP-ovcima potegnula i rasprava o PR stručnjaku Alexu Braunu s kojim Grbin redovito surađuje i s kojim se viđa svaki mjesec kada ovaj dolazi u Zagreb, a inače komuniciraju online. Za usluge ovog američkog čarobnjaka za kampanje SDP-ovci godišnje izdvajaju oko 150 tisuća eura, ali se to plaća po kvartalima u prosjeku od 35 do 40 tisuća eura.

Ni protiv tog plaćanja nitko u SDP-u ne bi imao ništa da ono koristi stranci i stranačkom šefu, ali Grbin ničim ne pokazuje da mu koriste Braunove usluge. Njegov angažman ne odražava se ni na SDP-ov rejting, što posebno zabrinjava. Iako jedan dio SDP-ovaca smatra da bi Grbin na svojim komunikacijskim vještinama trebao poraditi s nekim domaćim stručnjakom za kampanje jer od ove suradnje s Braunom nema koristi, on je svoje stranačke kolege i na sjednici Predsjedništva pokušavao uvjeriti u to da ima konkretan plan i program za parlamentarne izbore, s kojim već sada polako istupa u javnost.

Problem je, međutim, u tome što taj njegov konkretni plan nije ni primjetan ni atraktivno predstavljen pa i pokoja dobra ideja zapne u prostoru i vremenu, a u stranci smatraju da se Grbin ni Brauna ne može odreći sve dok mu Zoran Milanović za to ne da zeleno svjetlo. Nije tajna da su Brauna iz rukava SDP-ovci izvlačili i kada je trebalo pomoći Grbinovu prethodniku Davoru Bernardiću, no ta suradnja nije zaživjela. Jedino u čemu je Braun bio uspješan jest kampanja koju je vodio s Kukuriku vladom, a Milanovića je pak na predsjedničku poziciju doveo domaći tim stručnjaka predvođen Borisom Maleševićem, no ruku na srce, njemu u srazu s Grabar Kitarović koja je nizala gafove nikakva pomoć nije ni trebala.

Grbinu pomoć treba, to je vidljivo iz svake njegove izjave i iz svakog nastupa, ali je pitanje može li mu doista tu pomoć ponuditi Braun, posebice sada kada se zna da je SDP prepušten sam sebi. To je možda i veliki gaf ekipe iz Možemo, jer da su pristali na koaliciju, rejtingom bi zajednički već ovog mjeseca nadišli HDZ, što bi izazvalo zabrinutost u redovima premijera Plenkovića, kojemu su samostalnim izlaskom na izbore Sandra Benčić i Tomislav Tomašević, svjesno ili ne, učinili veliku uslugu, dok s druge strane Grbin uzaludno skupo plaća usluge Alexandera Brauna, starijeg potpredsjednika američke konzultantske kuće PSB.









Biranje ciljeva

Brauna je 2013. godine magazin Forbes proglasio čarobnjakom za kampanje, a poznato je kako je surađivao s bivšim britanskim premijerom Tonyjem Blairom i s bivšom državnom tajnicom SAD-a Hilary Clinton, ali i s još nekolicinom šefova vlada širom svijeta. Braun je, prema podacima dostupnima iz njegova životopisa, specijaliziran za savjetovanje o strategiji za kampanje, formuliranje poruka i biranje ciljeva te terensku organizaciju i ankete. Imenovan je i konzultantom godine po izboru Američke udruge političkih konzultanata, a radio je i kao savjetnik na 50 političkih kampanja na četiri kontinenta, kao i na pozicioniranju više kompanija s Fortuneove liste 500 najvećih. I sve to s Grbinom ipak ne dolazi do izražaja pa bi možda i samom Braunu zbog njegove poslovne reputacije bilo bolje da se kloni hrvatske politike i Grbina kojemu više ni jedna čarolija ne može pomoći.