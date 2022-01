‘GRBINOVA TRBUHOZBORKA PRIJETILA DA ĆE LEĆI POD BAGER’! Poznati HDZ-ovac žestoko napao: ‘I takvi bi ponovno preuzeli odgovornost za Hrvatsku?’

Autor: N.K

U ponedjeljak je ozbiljno zaiskrilo između dvoje političkih tajnika najvećih hrvatskih stranaka. Naime, HDZ-ov Ante Sanader žestoko je na Facebooku prozvao SDP-ovu Mirelu Ahmetović reagiravši na njenu izjavu da su HDZ i premijer demontirali institucije koje državu čine državom.

Sanader je Ahmetović nazvao “Grbinovom trbuhozborkom” i “partijskom komesarkom” te ju je prozvao zbog “bjesomučne hajke” na LNG, a ubrzo nakon toga stigao je i njen odgovor u kojem je njegove istupe nazvala “bijednima”.

Dodala je kako se neće spuštati na njenu razinu. U nastavku prenosimo objavu Sanadera koja je potaknula Mirelu Ahmetović na opširan osvrt.

“Grbinova trbuhozorka”

“Kako bi osporila tvrdnju predsjednika HDZ-a o demontaži države javila se Grbinova trbuhozborka, a tko drugi nego Mirela Ahmetović. Ista ona koja je rukama i nogama kopala kako bi zaustavila gradnju LNG terminala, američko-europskog projekta od strateško interesa za Republiku Hrvatsku”, stoji u objavi od ponedjeljka

Naveo je kako je “partijska komesarka” prijetila da će leći i pred bagere kako bi zaustavila gradnju.

“Bjesomučnom hajkom na LNG, lažno je tvrdila kako ‘nikom nije potreban’, te kako ‘neće biti nikakvog interesa’. Upravo, sve suprotno, zahvaljujući Vladi HDZ-a”, poručio je Sanader.

“Kapaciteti u Omišlju popunjeni”

Dodao je kako su kapaciteti u Omišlju već sada 100 posto popunjeni tri godine unaprijed, što potvrđuje ne samo poslovni, nego i geostrateški smisao tog projekta, a istaknuo je i kako je to posebno važno u trenutku kada je cijeli svijet suočen s plinskom krizom i rastom cijena energenata.

“Osjeti se ona i u nas, ali za razliku od mnogih mi ćemo uvijek imati sigurnu dobavu plina, zahvaljujući LNG-u. No, da je bilo po Ahmetovićki i ostatku ostataka SDP-a, proveli bi se u ovom slučaju, kao i u vrijeme kada su prije šest godina obnašali vlast u Hrvatskoj”, ocijenio je.









Naveo je kako smo tada bili među deset najgorih ekonomija svijeta, da je BDP padao 12 kvartala zaredom, odnosno tri godine, a kreditni je rejting srušen dva puta do razine tzv. “smeća”.

Dodao je i kako je “Ahmetovićkina stranka koja je tada ‘preobrazila’ Hrvatsku, smanjila radnička prava, a učiteljima plaće te im ukinula božićnice i regres, dok je predstečajnim nagodbama “uništila” na desetke tisuća radnih mjesta. Naveo je i kako su se na društvenim mrežama pojavile grupe koje su pozivale mlade da napuste Hrvatsku.

“I takvi bi ponovno preuzeli odgovornost za Hrvatsku”, upitao je Sanader.

“Nepopravljivi primitivac”

Anti Sanaderu je vrlo brzo stigao odgovor političke tajnice SDP-a Mirele Ahmetović. U objavi ga je nazvala “nepopravljivim primitivcem”.









Dala mu je, kako je napisala, i jedan dobronamjeran savjet.

“Hvala Anti Sanaderu što intenzivno radi na mojoj popularnosti. Nakon svakog njegovog bijednog istupa, poraste mi pregled osobne stranice.

Neću se spuštati na njegov nivo, radi se o osvjedočenom i nepopravljivom primitivcu. Očito su mu ‘komesari’ još uvijek u glavi budući da po dobrom starom komesarskom običaju kadrovira po cijeloj županiji u kojoj je kolosalno izgubio sve što je mogao (županiju je zadržao političkom trgovinom kopirajući svog Voljenog vođu) i polagano, ali sigurno politički onemoćao”, napisala je.

“Koliko je plin pojeftinio imamo prilike vidjeti”

“O LNG-u Sanader ima doista veliko znanje, to se vidi iz njegovog pamfleta kad priča o ‘sigurnoj dobavi plina’. Sigurnoj za koga? Možda za Mađare. Za Hrvatsku sigurno ne. Osim toga, Sanader bi morao znati za onu ‘obećanje, ludom radovanje’. Na toj narodnoj mudrosti on i njegovi iz kriminalne organizacije su ‘diplomirali’, lakoćom kako opet on i njegovi doktoriraju na ekonomiji u Osijeku. Sanaderov uzor Plenković i glavni ‘komesar’ za gospodarstvo Ćorić, naciji su pred izbore obećavali jeftiniji plin zbog LNG-a. Koliko je plin “pojeftinio”, imamo prilike vidjeti svakoga dana. Ali Sanadera to ne brine, slično kao i HDZ-ovog vic ministra vanjskih poslova koji nam svima poručuje kako je njemu i njegovoj djeci u Hrvatskoj dobro. Njima jest. I Sanaderu isto. Ne nalazi se baš svakodnevno u supruginom gepeku više desetaka tisuća eura. Sasvim dovoljno za lijep život u HDZ-ovoj Hrvatskoj”.

“Jedan kolegijalan savjet”

“Dat ću političkom tajniku HDZ-a jedan dobronamjeran, kolegijalan savjet: ako želi biti politički tajnik ozbiljne stranke, onda treba reagirati odmah, a ne nakon dva dana od moga priopćenja. I ne treba toliko braniti Plenkovića. Naime, u HDZ-u se događaju čudne situacije u kojima istaknuti župan Anušić, pretendent na Plenkovićev tron, kritizira vodstvo. To je alarm za uzbunu. Sanader bi se mogao naći na tankom ledu ako pogriješi izabrati pobjednika. Na njegovom mjestu ne bih se bezuvjetno kladila na Plenkovića u vremenu koje je pred nama”, napisala je Ahmetović.