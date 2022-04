GRBINOVA DVA METRA NEVIDLJIVOSTI, TOTALNI SHOW NA LJEVICI! Posvađali se svi međusobno: Plenković zadovoljno trlja ruke, neprikosnoven je

Autor: Ivana Violić/7dnevno

U jeku jedne od najvećih kriza kroz koju prolazi Vlada premijera Andreja Plenkovića vidljivo je da, bez obzira na sve Plenkovićeve probleme, u oporbenim redovima nema jedinstva.

Ne postoji netko tko bi mogao lupiti šakom o stol i dovesti u pitanje opstanak premijera Plenkovića, njegove vlade i njegova HDZ-a koji se i dalje prema istraživanjima nalazi na vrhu ljestvice najpopularnijih stranaka u državi, s rejtingom koji se, doduše, počeo klimati.

Što vrijedi klimanje rejtinga, kada Plenković i dalje protiv sebe nema oporbu, ona vodi neke svoje interne borbe koje daju naslutiti da su sada dalje od ujedinjenja i eventualnog rušenja HDZ-a nego što su ikada bili.

Velike ambicije

To da je Peđa Grbin nevidljiv i neprimjetan bez obzira na svoja dva metra odavno je ispričana priča, neku novu priču ovih je dana nastojao ispričati šef HSS-a Krešo Beljak progovarajući o ujedinjenju svih stranaka koje su proizišle iz HSS-a.

No izgleda da ni od te njegove ambicije nema ništa. Naime, njegovi kolege iz Demokratskog HSS-a ta njegova nastojanja nazivaju lažnom viješću preko koje Beljak nastoji opet navući nekoga na političkoj sceni da ga počasti mandatom saborskog zastupnika.

“DHSS je pozvan na sastanak Predsjedništva HSS-a, ali je naš jasan sav da nema suradnje s Krešom Beljakom, odnosno dok on vodi HSS. Osporavamo legalnost Glavne izborne skupštine HSS-a održane 30. srpnja 2020., ali važniji od same ‘legalnosti’, jest legitimitet i kredibilitet da nekoga predstavljate.

HSS se danas definira kao stranka ljevice, a s jednom krajnje lijevom strankom tvori i klub zastupnika u Hrvatskom saboru. Neprihvatljive su nam izjave i imidž Kreše Beljaka u javnosti i stoga je naš stav jasan: NEMA SURADNJE S KREŠOM BELJAKOM”, poručio je šef konkurentske stranke Mateo Ivanac, koji Beljakova nastojanja naziva manipulacijama.

“Na sastanku ‘ujedinjenja’, osim nekoliko lokalno manje poznatih pojedinaca i stranaka, nema onih koji nešto predstavljaju u političkom životu Hrvatske, a izbačeni su iz HSS-a Kreše Beljaka: Demokratskog HSS-a (6 načelnika općina, a HSS ih ima samo 15), župana Stjepana Kožića i Darka Korena s njihovim strankama, Marijane Petir, saborske zastupnice, Zelene liste, nezavisnih gradonačelnika i načelnika…

Demokratski HSS još je u rujnu 2021. inicirao okupljanje stranaka proizišlih iz HSS-a te je održano nekoliko susreta na kojima se raspravljalo o mogućnostima okupljanja i političke suradnje politički bliskih opcija koje svoje djelovanje temelje na nauku braće Radić, a to nije aktualna politika HSS-a”, poručio je Beljaku Ivanac koji po svemu sudeći gradi neku svoju političku priču posve suprotnu od one Beljakove, koja je trebala rezultirati ujedinjenjem svih stranaka kojima je temelj “radićevština”.

Krhko partnerstvo

Kako je Beljakova priča o ujedinjenju na klimavim nogama, tako je na klimavim nogama i priča o bloku koji su SDP i Možemo trebali formirati s ciljem rušenja HDZ-a.

Naime, odnosi između tih dvaju zagrebačkih partnera pucaju baš na suradnji u glavnome gradu, a ovih je dana nedavno izabrani šef zagrebačke organizacije SDP-a Viktor Gotovac jasno dao do znanja da njegova stranka planira revidirati aktualni koalicijski sporazum s Možemo na temelju kojega i jesu partneri u gradskoj vlasti.

Ono što SDP zamjera svojim zagrebačkim partnerima jest najava otkaza višku radnika u Zagrebačkom holdingu, na tom popisu našli su se i neki članovi SDP-a, a uz to, u najvećoj oporbenoj stranci nisu znali na koji će način i po kojim kriterijima gradonačelnik Tomislav Tomašević utvrđivati viškove u Holdingu, za sve što se odvijalo vezano uz taj proces doznali su iz medija, a to u SDP-u smatraju neprimjerenim i nedopustivim, tim više što koalicijske sastanke održavaju redovito pa su i na njima mogli biti upoznati s time što će se u Holdingu događati.









U SDP-u su, kako doznajemo, sve nezadovoljniji suradnjom s Možemo, zbog toga i namjeravaju inzistirati ne reviziji, pri čemu daju potporu svojem novom šefu Gotovcu, čijim su izborom zadovoljni jer su napokon na čelu gradske organizacije dobili nekoga tko ima stav, čvrstinu i tko je spreman platformi Možemo “pokazati zube” bez obzira na posljedice.

Ne ispuni li Tomaševićeva platforma zahtjeve Gotovčeve stranke, u SDP-u su otvoreni za raskid suradnje pa će s Možemo u Skupštini surađivati isključivo od projekta do projekta, što u nezavidan položaj dovodi Tomaševića, ali i SDP-ova šefa Skupštine Joška Klisovića koji bi time mogao ostati bez svoje pozicije, no Klisović se ionako nada postizanju dogovora između Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića na temelju kojega bi otišao na neku od veleposlaničkih pozicija.

Niz nesporazuma

Socijaldemokrati očekuju da bi se s Tomaševićevom opcijom trebali dogovoriti najkasnije do početka ljeta, a uz to ispod glasa priznaju da nisu posve zadovoljni potezima koje je gradonačelnik povukao, od ukidanja mjere roditelj odgojitelj do pitanja koja se odnose na gradnje domova za starije te uspostavu dnevnih boravaka u gradskim četvrtima.









Uvjereni su u SDP-u da je Tomašević dosad propustio mnogo prilika i da se baš zbog toga ne treba zalijetati u suradnju na nacionalnoj razini, jer su i mediji i javnost sve manje naklonjeni novoj zagrebačkoj vlasti.

Da s Možemo valja biti oprezan, jasno je iz pulskog primjera, gdje je gradonačelnik Filip Zoričić raskinuo koaliciju između njegove nezavisne liste, SDP-a i Možemo. Kap koja je prelila čašu bilo je neslaganje njegovih partnera Možemo s izgradnjom nogometnog igrališta na Valkanama, ali i burna rasprava o prostornom planu Lungomarea, odnosno o gradnji novog hotela te traženja Možemo da se za to raspiše referendum.

“Poštujem sve strane i njihove birače i zato branimo interese građana kroz Vijeće, ali ‘koalicija ručna kočnica’ jednostavno više nema smisla. Građani su u nama prepoznali nešto novo i shvatili su da ćemo Puli donijeti pozitivnu promjenu. Nama ne treba ništa. Ne trebaju nam uhljebljivanja, ne želimo se osvećivati nikomu, želimo samo moderan grad, poštenu gradsku upravu i projekte.

Svaki novi dan s podignutom ručnom kočnicom bio bi izdaja svih onih koji su nam dali glas, a vjetar u jedra onima koje smo smijenili. Taj film neće gledati. Od danas nema koalicije. Ostajemo sami i služit ćemo građanima kako smo i obećali, a svi ostali neka podržavaju ili ne podržavaju odluke u Vijeću.

Građani će nam svima suditi na idućim izborima, kad god oni bili”, poručio je pulski gradonačelnik kojega je podržala saborska zastupnica SDP-a i predsjednica pulske organizacije stranke Sanja Radolović, koja je naglasila da se Možemo u Puli ponaša kao opozicija.

Sabotirani projekt

“Od početka smo bili korektni koalicijski partneri i nismo nastupali prema gradonačelniku s ‘figom u džepu’. Dobio je povjerenje građana i to poštujemo i tako smo se cijelo vrijeme i ponašali.

Uostalom, pulski SDP mu je dao iskrenu podršku prije drugog kruga izbora, a to su trebali učiniti i iz političke stranke Možemo. S obzirom na recentna zbivanja vezana uz rekonstrukciju nogometnog igrališta na Lungomareu, gdje su se ponašali kao opozicija u vlasti i gdje im je jedini cilj bio diskreditirati i SDP i Nezavisnu listu Filipa Zoričića, ne čudi me ova objava gradonačelnika.

Jedno je biti aktivist, a drugo odgovoran političar. To ne ide skupa u jednoj rečenici i evidentno je kako su ušli u koaliciju samo kako ih se ne bi optuživalo da će, ako ne podrže SDP i nezavisnu listu Filipa Zoričića, biti odgovorni za ‘povratak IDS-a’ na vlast”, poručila je Radolović koja je kolegama sugerirala da prouče razvojne planove ljevice u ostatku Europe jer je najlakše leći na cestu, vezati se i nositi transparente, a puno je teže provoditi razvojne projekte.

Kada već govorimo o problemima s koalicijskim partnerima i problemima na lokalnoj razini, spomenimo i dramatično stanje u Šibensko-kninskoj županiji gdje je nedavno kao prva točka dnevnog reda osvanuo prijedlog zaključka o potrebi donošenja odluke o raspisivanju referenduma za opoziv župana Marka Jelića.

Riječ je o inicijativi koju je pokrenuo šef Županijske skupštine, primoštenski načelnik Stipe Petrina, koji je ključni koalicijski partner Jelićeve Nezavisne liste. Odnosi među njima dvojicom već su neko vrijeme poljuljani, Petrina već dugo poziva Jelića na ostavku, a ovih dana idejom o referendumu dao je naslutiti da je nejedinstvo među vladajućima i više nego prisutno.

Premda Jelić sve to naziva običnom predstavom načelnika Petrine koji time skreće pozornost s afera vezanih uz promjene prostornog plana za Primošten, vidljivo je da je situacija u ovom kraju godinu dana nakon lokalnih izbora daleko od idealne. U vladajućoj stranci nema sloge, no izgleda da je nesloga u oporbi još velika prednost za Plenkovića, koji kako-tako zadržava svoju vladajuću poziciju.