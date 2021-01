GRBIN VRATIO ISTOM MJEROM: Rekao bih da ih može biti sram, ali to su HDZ i Plenković, oni srama nemaju

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin reagirao je na izjave premijera Andreja Plenkovića koji se na konferenciji za medije nakon sastanka vladajuće koalicije žestoko obrušio na oporbu.

Podsjetimo, oporbene zastupnike optužio je da su rušenjem kvoruma onemogućili donošenje Zakona o obnovi i izglasavanje Isključivog gospodarskog pojasa i Nacionalne razvojne strategije, iskorištavajući bolest Miroslava Tuđmana koji je hospitaliziran zbog covida.

Predsjednik SDP-a odgovrio mu je objavom na svom Facebook profilu u kojem je Plenkoviću poručio da sve zakone na glasanje u Sabor stave sada i odmah.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

“HDZ je danas, u cilju obrane svoje vlasti, ali još više od toga, obrane monopolističkog položaja Hrvatske gospodarske komore na uštrb poduzetnika, opstruirao glasanje u Hrvatskom saboru i spriječio donošenje važnih odluka. To je sukus današnjeg dana.Da im je doista stalo do građana, stavili bi prijedlog Zakona o obveznoj članarini u HGK na glasanje i omogućili nama, saborskim zastupnicima, da radimo posao koji su nam građani povjerili i da odlučimo jesmo li za to ili ne. Ali, to nisu učinili jer su znali da će ukidanje obvezne članarine u HGK proći u Saboru. Zbog toga su sabotirali sve ostalo: demokratsku proceduru, glasanje o Zakonu o obnovi, Isključivom gospodarskom pojasu… Naravno, Plenković je za sve iznapadao i oporbu i medije, kao i svaki put do sada. Međutim, otišli su i korak dalje – kao alibi su odlučili iskoristiti jednog bolesnog kolegu. Rekao bih da ih može biti sram, ali to su HDZ i Andrej Plenković. Oni srama nemaju. Zato poruka: stavite sve zakone na glasanje u Sabor SADA. Odmah sada, doći ćemo i glasati. Većinu podržati. Ali, ako imate imalo hrabrosti, stavite ih na glasanje SVE. Hrvatska nije despocija, Hrvatska je demokracija i dok god sam u politici, takva će i ostati”, napisao je Grbin.