GRBIN OŠTRO PO GRMOJI: To je necivilizirano ponašanje, a možda i govor mržnje

Autor: M.P.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin komentirao je riječi Nikole Grmoje, koji je rekao da bi pokrenuo Antipedofilski zakon u koji bi uključio i zabranu LGBT propagande.

“To nije svjetonazorska sfera, ideologija. To što je napravio je anticivilizacijsko ponašanje, optužiti LGBT osobe da su pedofili. On je to napravio. Može se on vaditi da nitko ne razumije što je on napravio, ali on je to rekao. To nije svjetonazor nego necivilizirano ponašanje, a možda i govor mržnje. Da je umjesto LGBT osoba stavio osoba druge nacionalne, vjerske pripadnosti, boje kože, što bi rekli za njega? Nazvali bi ga pravim imenom, da je rasist”, rekao je Grbin na N1.

Podsjetimo, Grmoja je najavio da će izraditi ‘antipedofilski paket’ u kojem će predložiti strože kazne za pedofile te da će to biti jedna od njegovih zakonskih inicijativa. Jedan dio zakona će biti i zabrana LGBTQ propagande.

“Zašto bi se djeci to promoviralo?”, upitao se Grmoja.