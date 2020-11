GRBIN OŠTRO NAPAO VLADIN PRIJEDLOG: ‘Sve me podsjeća na jedan drugi neuspjeli pokušaj’

Čelni čovjek najjače oporbene stranke SDP-a Peđa Grbin komentirao je zaključke s današnje sjednice Vlade odnosno donošenje prijedloga izmjena Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i prijedlog mjera za spas gospodarstva.

“Kazne su previsoke”, istaknuo je Peđa Grbin i dodao:

“One bi trebale biti koncentrirane na to da se ljude odvrati od kršenja mjera, a ne da budu usmjerene na punjenje proračuna. A onda dolazimo do posebno ozbiljne situacije koja se odnosi na mogućnost ulaska u dom zbog činjenja prekršaja. To nije u skladu s Ustavom koji kaže da je dom nepovrediv. Ovaj dio prijedloga Vlade o ulasku u dom naših sugrađana neodoljivo me podsjeća na neuspjeli prijedlog vlade iz proljeća o praćenju mobitela. Ovdje se radi o istoj ideji.” kaže Grbin u izjavi za N1 televiziju.

Kazao je da SDP ne može podržati taj prijedlog: “Mi u SDP-u prijedlog ne možemo podržati jer nije dobar. Svjesni smo da su određene mjere potrebne, ali ne ovako. Ukazujemo da se radi o mjerama koje zadiru u ustavna prava i slobode čovjeka i građana i ne mogu se donositi u Saboru običnom većinom.”

Što se tiče mjera za spas gospodarstva, rekao je: “Zadnjih nekoliko dana razgovarao sam s gospodarstvenicima iz različitih sektora i kolegama koji se bave ekonomskim mjerama, i njihov konsezus je da Vladine mjere nisu dovoljne. Trebale bi biti jače ako želimo spas hrvatske ekonomije.”

Grbin smatra da su loše mjere direktan uzrok današnjih brojki: “Na proljeće smo imali nekoliko desetaka zaraženih, u najgorim danima ispod sto. Tjednima imamo brojke veće od 1000 i upravo smo mi ukazivali na sve goru situaciju. Gotovo mjesec dana se govorilo da su zdravstvene mjere adekvatne, a onda nakon 18. 11. u periodu od tjedan dana imamo dva postrožavanja mjera i uvođenje drakonskih kazni. To pokazuje da mjere do 19. 11. nisu bile adekvatne i da je sadašnja situacija direktna posljedica tih mjera. Vlada teret prebacuje na poduzetnike i građane i pokušavaju sve kompenzirati sankcijama, a građane okrivljavaju što njihove mjere nisu dale učinka.” zaključio je Peđa Grbin.