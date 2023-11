Grbin dobio slom živaca pred Saborom: ‘Seljačina, isključi mikrofon majstore’

Autor: I.G.

U hrvatskom Saboru se u srijedu odvila prava drama. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman za govornicom je pričao o temama vezanim uz vanjsku politiku, dok su mu zastupnici postalvjali pitanja. Došlo je do izmjene teških riječio između njega i predsjendika SDP-a Peđe Grbina.

Anka Mrak Taritaš spomenula je neslavni poljubac koji je pokušao uputiit njemačkoj kolegici, na što joj je Radman odgovorio:





“Cijeli dan čekam to. Kolega i ja smo kasnili na prvi dogđaj, to je bio nespretan pokušaj pozdrava s kolegicom koju znam već dvije godine. Ona je dala objašnjenje, a ako to ne smeta njoj, ne znam zašto to smeta vama. To je bio kurtoazan pozdrav. U Njemačkoj je to nevažno jer su oni pristojni i kultuirni ljudi, a kod vas je to drugačije”, rekao je Radman.

Povreda poslovnika

Grbin se tada javio za povredu poslovnika:

“Isključite mikrofon!”, uzviknuo je, nakon čega je uslijedio kratki muk. “Mikrofon isključi majstore, ne mogu govorit!”, uzviknuo je Grbin, na što ga je Ante Sanader upitao zašto se dere.

“Ovakva seljačina koji je izvrijeđao Republiku Hrvatsku i sve nas i u ovom sada istupu pred hrvatskim Saborom. Povrijeđen je članak 238 i još štošta drugo. Da na ovakav način nama docira i popuje i nakon toga svega vrijeđa a vi na to ne reagirate. Gospodine Sanader, sram vas može biti, a za ono što je on napravio u Njemačkoj, samo neka pogleda kako se reagiralo u Španjolskoj na njihovog nogometnog izbornika”, rekao je Grbin, na što mu je Sanader odgovorio:









“Vi ste se sada ponašali kao zadnji uličar. Da tako vrijeđate, sa seljačino, može vas biti sram. Sjednite ministre, izričem opomenu”, rekao je Sanader.