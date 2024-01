Gradska skupština podržala izgradnju CGO-a u Resniku

Autor: Dnevno.hr

Gradska skupština Zagreba, nakon dugotrajne rasprave i s oštrim protivljenjem oporbenih klubova, podržala je projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom (CGO) Zagreb na lokaciji u Resniku. Ova podrška proizašla je iz prijedloga gradonačelnika Tomislava Tomaševića o prihvaćanju sažetka “Studije izvedivosti za potrebe izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije” te podržavanju projekta izgradnje CGO Zagreb na navedenoj lokaciji.

Unatoč protivljenju oporbe, gradski zastupnici su prihvatili Tomaševićev prijedlog o jednostranom raskidu Ugovora o koncesiji za Projekt infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba. Pročelnica za gospodarstvo Ana Pavičić-Kaselj naglasila je da je razlog raskida ugovora nemogućnost ulaganja u izgradnju CGO-a na lokaciji pod koncesijom, kao i potreba za nadogradnjom vodoopskrbne mreže i odvodnje otpadnih voda, financirane iz EU sredstava uz uvjet javnog isporučitelja, Vodoopskrbe i odvodnje.

Tomašević je iznio da se trošak raskida koncesijskog ugovora kreće od 38 do 230 milijuna eura, uz dodatne operativne troškove. Naglasio je da je taj trošak manji od iznosa koji bi građani platili kroz račune za vodu i proračun do kraja trajanja koncesijskog ugovora, odnosno do prosinca 2028. Tomašević je uvjeren da je odluka o raskidu ugovora u interesu Grada.

HDZ: Ovo je ‘reciklat’ stare studije

Iznimka među oporbenim zastupnicima bio je Dejan Kljajić iz stranke Bandić Milan 365, koji je podržao prijedlog Studije i projekta izgradnje CGO Zagreb. HDZ tvrdi da gradonačelnik Tomašević nema jasnu strategiju za otpad u Zagrebu, dok je Tomašević odgovorio da je Studija usklađena s nacionalnim planom te da se postrojenje može financirati iz EU fondova. Ako dođe do usporavanja, predložit će da to sami financiraju.

Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Mislav Herman nazvao je Studiju izvedivosti “reciklatom” stare studije s netočnim podacima. Tomašević mu je odgovorio da je Studija usklađena s nacionalnim planom te poručio da će CGO u Resniku biti izgrađen do 2028. godine, unatoč sumnjama oporbe.