GRADONAČELNIKU PUNA KAPA SVEGA: Uvodi oštre kazne koje će razbjesniti mnoge: Staje na kraj ‘cajkama’?

Autor: Dnevno.hr

U petak je u Gradskoj vijećnici Neven Bosilj, gradonačelnik Grada Varaždina, održao konferenciju za novinare na kojoj je najavio donošenje potpuno nove Odluke o javnom redu i miru te izmjene Odluke o komunalnom redu i Odluke o obavljanju ugostiteljske djelatnosti. U povodu toga objavljeno je i priopćenje.

“Potaknuti sve učestalijim prijavama i pritužbama građana te nedavnim nemilim događajima na Trgu Miljenka Stančića, u Gradu Varaždinu su u suradnji s policijom odlučili stati na kraj takvom neprihvatljivom ponašanju te najavljuju donošenje Odluke o javnom redu i miru Grada Varaždina.

To je potpuno nov pristup rješavanju problematike javnog reda i mira jer takvu odluku Grad Varaždin do sada nije imao. Kako bi se došlo do što kvalitetnijih rješenja, otvara se javno savjetovanje o prijedlogu te Odluke te se mijenjaju i nadopunjuju dijelovi Odluke o komunalnom redu te Odluke o obavljanju ugostiteljske djelatnosti kojima se jasno uređuje ponašanje na javnim mjestima a propisuju se i odgovarajuće kazne.





Temeljem zapažanja i prikupljenih iskustava iz dosadašnjih slučajeva remećenja javnog reda i mira, a u cilju sprječavanja takvih pojava, predviđena je zabrana ometanja zatvaranja ugostiteljskih objekata zadržavanjem u istima nakon završetka radnog vremena. Nakon isteka radnog vremena, noću u vremenu od 2 do 6 sati biti će također zabranjeno zadržavanje i okupljanje na javnim površinama ispred ugostiteljskih objekata iz skupine ‘restorani’ i ‘barovi’ koji se nalaze u stambenim zonama.

Zabrana konzumiranja alkoholnih pića

Osim toga, navodi se u prijedlogu odluke, na javnim površinama u Varaždinu zabranjuje se u vremenu od 24 do 6 sati, naročito u prolazima zgrada, konzumiranje alkoholnih pića i posjedovanje istih u otvorenoj ambalaži. Naime, niz pokazatelja ukazuje na povećanu konzumaciju alkohola od strane mladih osoba i to u noćnim satima na javnim površinama najčešće bez znanja odraslih osoba, osobito roditelja.

Novim odlukama planira se i pojačana briga o stvaranju buke, pa će primjerice biti zabranjeno reproduciranje preglasne glazbe sa zvučnih kutija ili razglasnih uređaja na otvorenom iznad prihvatljive razine za buku.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljat će komunalno redarstvo Grada Varaždina i policija. U cilju djelotvornog provođenja Odluke, dogovoreno je, policija će komunalnom redarstvu Grada Varaždina, u slučajevima kršenja odredbi iz odluke, podnositi zahtjeve za izdavanjem obaveznog prekršajnog naloga. Za navedene prekršaje u novoj odluci Grad Varaždin predviđa odgovarajuće kazne od 260 eura.

U cilju povećanja sigurnosti građana te smanjenja slučajeva narušavanja javnog reda i mira, također se predlažu izmjene Odluke o komunalnom redu. Među novitetima ističe se zabrana zadržavanja i okupljanja na prostoru dječjih igrališta, škola i vrtića te njihovim pripadajućim dvorištima i objektima, u vremenu od 22 do 6 sati. Ti su problemi do sada naročito bili učestali na prostoru 2. osnovne škole.

Također, u Varaždinu na javnim mjestima, predlaže se, neće biti dopušteno spavanje po klupama i stolcima te na drugim elementima urbanog mobilijara na javnim površinama.









Uz to predlažu se i promjene Odluke o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području grada Varaždina prema kojoj se povećavaju ovlasti gradonačelnika. Tako će gradonačelnik u slučaju ponavljanja prekršaja moći odbiti izdati rješenje o produženje radnog vremena . Također u slučaju prijave policije i dva lakša prekršaja unazad godinu dana, gradonačelnik će moći svojom odlukom skratiti za sat ili dva radno vrijeme takvih ugostiteljskog objekta u kojima se učestalo događaju incidenti”, piše u priopćenju.